بالدرجات.. تقييم لاعبي مانشستر سيتي وليفربول

وبدا أن سيتي في طريقه لمنح المدرب بيب غوارديولا فوزه الثاني في تسع مباريات خاضها على ملعب أنفيلد عندما افلت جون ستونز من رقيبه ليسدد الكرة في الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 23 إثر ركلة ركنية من كيفن دي بروين.

ولكن أحرز أليكسيس ماك أليستير هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليمنح ليفربول نقطة التعادل أمام مانشستر سيتي 1-1.

ويحتل ليفربول المركز الثاني لكنه يتساوى برصيد 64 نقطة مع آرسنال، مع بقاء 10 مباريات في صراع ثلاثي مثير على اللقب. ويحتل حامل اللقب سيتي، الذي لم يخسر في 21 مباراة بجميع المسابقات، المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

وصعد آرسنال إلى القمة بفوزه 2-1 على برنتفورد يوم السبت.