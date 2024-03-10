بالدرجات.. تقييم لاعبي مانشستر سيتي وليفربول
فرض ليفربول التعادل على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 1-1، يوم الأحد، على ملعب أنفيلد، في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وبدا أن سيتي في طريقه لمنح المدرب بيب غوارديولا فوزه الثاني في تسع مباريات خاضها على ملعب أنفيلد عندما افلت جون ستونز من رقيبه ليسدد الكرة في الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 23 إثر ركلة ركنية من كيفن دي بروين.
ولكن أحرز أليكسيس ماك أليستير هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليمنح ليفربول نقطة التعادل أمام مانشستر سيتي 1-1.
ويحتل ليفربول المركز الثاني لكنه يتساوى برصيد 64 نقطة مع آرسنال، مع بقاء 10 مباريات في صراع ثلاثي مثير على اللقب. ويحتل حامل اللقب سيتي، الذي لم يخسر في 21 مباراة بجميع المسابقات، المركز الثالث برصيد 63 نقطة.
وصعد آرسنال إلى القمة بفوزه 2-1 على برنتفورد يوم السبت.
وفيما يلي تقييم لاعبي الفريقين:
تقييمات لاعبي ليفربول
كاويمين كيليهير: 7
كونور برادلي: 7
جاريل كوانساه: 7.5
فيرجيل فان ديك: 8
جو غوميز:
دومينيك زوبوسزلاي: 6
واتارو إندو: 7
أليكسيس ماك أليستر: 7
هارفي إليوت: 7
داروين نونيز: 6
لويز دياز: 6.5
محمد صلاح (61 دقيقة لصالح سزوبوسزلاي): 7
آندي روبرتسون (61 دقيقة لصالح برادلي): 7
كودي جاكبو (71 دقيقة لصالح نونيز): 6
تقييمات لاعبي مانشستر سيتي
إيدرسون: 5 -
كايل ووكر: 6
مانويل أكانجي: 6
ناثان آكي: 5
جون ستونز: 7
رودري: 7
فيل فودين: 6.5
برناردو سيلفا: 7
كيفن دي بروين: 7
جوليان ألفاريز: 5
إيرلينغ هالاند: 6
ستيفان أورتيغا (56 دقيقة لصالح إيدرسون): 7.5
ماتيو كوفاسيتش (69 دقيقة بدلاً من دي بروين): 7
جيريمي دوكو (69 دقيقة لصالح ألفاريز): 7