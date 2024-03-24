تزايد موجة العنف بالملاعب الجزائرية
يبدو أن العنف في الملاعب الجزائرية يحتاج إلى وقفة حازمة، ما كاد يتوقف قليلا إلا ويعود في الموسم الذي يليه بشكل أكبر، وهو ما حدث في الموسم الحالي إذ شهدت عدة مباريات أخيرة من الدوري الجزائري أحداث عنف في عدة مباريات، وهو ما أثار موجة من الاستنكار في صفوف الجماهير والمتابعين.
وتوعد اتحاد الكرة الجزائري مؤخرا المشاغبين في بطولة الدوري بعقوبات مغلظة، وذلك في بيان نشره على موقعه الرسمي.
وقال البيان: "الاتحاد لن يتسامح تجاه هذه الأفعال التي يدينها بشدة، كما يرفض أن يقف مكتوف الأيدي في مواجهة المشاهد الصادمة والمروعة التي تشهدها بعض الملاعب، في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه هذه الأماكن مليئة بالبهجة والاحتفال واللعب النظيف".
واقعة يوسف بلايلي
وشهدت مواجهة وفاق سطيف ومولودية الجزائرية أحداث شغب، كان بطلها النجم يوسف بلايلي، الذي ضرب حكم المباراة قبل أن يتوجه بإشارة غير أخلاقية تجاه الجماهير.
كما قام حكم مباراة اتحاد سوف ونجم بن عكنون بإيقافها احتجاجا على العنف الذي تعرض له من قبل اللاعبين.
مباراة اتحاد وادي سوف ونجم بن عكنون
ومنذ 3 أسابيع توقفت مباراة اتحاد وادي سوف أمام نجم بن عكنون في الجولة 19 من دوري المحترفين الجزائري، من قبل حكم اللقاء.
وقرر حكم الساحة عبد العالي إبرير، إيقاف المباراة، وعدم العودة لاستكمال الشوط الثاني، بعد التشاور مع مراقب اللقاء، بداعي غياب الأمن.
اتحاد خنشلة واتحاد الجزائر
وفي 16 فبراير الماضي، شهد اللقاء الذي جمع بين فريقي اتحاد خنشلة واتحاد الجزائر أحداث شغب مؤسفة من أنصار الفريقين.
وبعد صافرة الحكم، التي جاءت معلنة خسارة اتحاد العاصمة، أمام المضيف اتحاد خنشلة، انطلقت أعمال الشغب بين مشجعي الناديين، بوابل من الحجارة، وهو ما استدعى تدخل الأمن سريعا.
مباراة للهواة
وفي مباراة لقسم الهُوّاة جمعت بين فريقي جمعية الخروب وشباب باتنة، شهدت أيضا أعمال شغب أجبرت الحكم على إلغاء اللقاء.
أعمال شغب سابقة
ولا تعد هذه المشاهد غريبة على الملاعب الجزائرية التي شهدت أحداثا مماثلة سابقا، أبرزها في أغسطس 2014، لقي مهاجم فريق شبيبة القبائل الكاميروني الجنسية، ألبير إيبوسي مصرعه، بسبب مقذوف من المدرّجات أصابه في الرأس، عقب المباراة التي خسرها أمام ضيفه اتحاد العاصمة.
وفي موسم 2016-2017، شهدت مباراة مولودية الجزائر واتحاد الحراش مناوشات حامية بين جمهوري الفريقين، ونقل المصابين إلى المستشفى.
ويحتل فريق مولودية الجزائر جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 46 نقطة، ويأتي في المركز الثاني شباب قسنطينة برصيد 34 نقطة، بعد مرور 20 جولة من المسابقة.