3 إصابات تضرب منتخب عمان قبل مواجهة قرغيزستان
تلقى منتخب عمان أنباء غير سارة قبل مواجهة قرغيزستان المرتقبة مساء الثلاثاء المقبل.
ويستضيف منتخب عمان منافسه قرغيزستان في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات مونديال 2026 وأمم آسيا 2027.
وغاب الثلاثي صلاح اليحيائي ومحسن الغساني ووليد المسلمي عن تدريبات منتخب عمان، اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة قرغيزستان.
وتأكد غياب المسلمي هداف الدوري العماني ونادي النصر بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة الصين تايبيه الماضية بحسب صحيفة (عمان).
ولم يشارك الغساني في اللقاء الأخير بينما جلس صلاح اليحيائي على الدكة ولم يُشركه المدرب طوال المباراة.
وخاض المنتخب العماني تدريباته بقيادة مدربه التشيكي ياروسلاف تشيلافي وسط حالة من التركيز بين اللاعبين.
ويحسم الجهاز الفني لمنتخب عمان مصير اليحيائي والغساني خلال الساعات الماضية.
ويتصدر منتخب عمان ترتيب المجموعة الرابعة قبل الجولة الأخيرة برصيد 12 نقطة بعدما حقق 4 انتصارات وتلقى هزيمة واحدة.
ويسعى المنتخب العماني لحسم الصدارة في مواجهة قرغيزستان صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط بينما يحتل منتخب ماليزيا المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويبقى منتخب الصين تايبيه في المركز الأخير بلا نقاط.