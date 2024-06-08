3 إصابات تضرب منتخب عمان قبل مواجهة قرغيزستان

وغاب الثلاثي صلاح اليحيائي ومحسن الغساني ووليد المسلمي عن تدريبات منتخب عمان، اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة قرغيزستان.

وتأكد غياب المسلمي هداف الدوري العماني ونادي النصر بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة الصين تايبيه الماضية بحسب صحيفة (عمان).

ولم يشارك الغساني في اللقاء الأخير بينما جلس صلاح اليحيائي على الدكة ولم يُشركه المدرب طوال المباراة.