ابن هداف الدوري الإنجليزي يوقع لمانشستر يونايتد ويحمل رقم رونالدو

وقع مانشستر يونايتد الإنجليزي عقدا مع سيلفا مكسيس نجل نجم الدوري الإنجليزي الممتاز، وهداف نادي كارديف سيتي سابقا "روبيرت إرنشو"، وفقا لما أوردته تقارير إخبارية إنجليزية.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية (THE SUN) أن سيلفا مكسيس البالغ من العمر 14 عاما فقط والذي يلعب ضمن فئة الناشئين في نادي إيبسويتش تاون، أمضى الخميس على عقود انتقاله إلى فريق الشباب في فريق الشياطين الحمر وسيرتدي القميص رقم 7 فيما أضافت الصحيفة أن المهاجم الصاعد سيكون واحدا من النجوم المتألقين في السنوات المقبلة وفق تقدير كثير من الخبراء والفنيين.

ونشر روبيرت إرنشو، الدولي الويلزي السابق والذي لعب في عدة أندية إنجليزية بين عامي 1997 و2014، صورا له مع ابنه سيلفا مكسيس وهو يوقع على عقود انتقاله إلى المان يونايتد.

وسيحصل المهاجم الواعد على القميص رقم 7، وهو الذي اشتهر به الأسطورة كريستيانو رونالدو، نجم فريق الشياطين الحمر السابق.