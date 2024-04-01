بعد صراع كبير.. رونالدو يهزم عبدالرزاق حمد الله

وشارك في التصويت على جائزة أفضل لاعب في مارس نصف مليون تقريبا، حيث حسم رونالدو الأمر في النهاية لصالحه بفارق ضئيل عن حمد الله.

وقدم الثنائي مستويات كبيرة للغاية خلال الشهر الماضي على الرغم من تراجع نتائج النصر، إلا أن رونالدو قدم أدوارا كبيرا كان آخرها تسجيل هاتريك ضد الطائي يوم السبت.