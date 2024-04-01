بعد صراع كبير.. رونالدو يهزم عبدالرزاق حمد الله
تفوق كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي، على الثنائي عبدالرزاق حمد الله وكارل إيكامبي ليتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي عن شهر مارس.
وشهد التنافس على جائزة أفضل لاعب في شهر مارس تفاعل ضخما على سحب منصة دوري روشن السعودي، بعدما أخذ الأمر أبعادا جماهيرية صاخبة للغاية.
وشارك في التصويت على جائزة أفضل لاعب في مارس نصف مليون تقريبا، حيث حسم رونالدو الأمر في النهاية لصالحه بفارق ضئيل عن حمد الله.
وقدم الثنائي مستويات كبيرة للغاية خلال الشهر الماضي على الرغم من تراجع نتائج النصر، إلا أن رونالدو قدم أدوارا كبيرا كان آخرها تسجيل هاتريك ضد الطائي يوم السبت.
وبذلك يفوز رونالدو بجائزة لاعب الشهر للمرة الرابعة هذا الموسم بعدما حققها في أغسطس وسبتمبر وديسمبر.
ويتصدر رونالدو قائمة ترتيب هدافي الدوري السعودي متفوقا على عبد الرزاق حمد الله وميتروفيتش.
وشارك في استفتاء أفضل لاعب في الشهر بالدوري السعودي هذه المرة الكثير من المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي ما جعله محط اهتمام كبير للغاية.