تفاعلٌ مع ظهور "شبيه نونو سانتو" مدرب الاتحاد السابق (فيديو)

تفاعل عدد من المغردين، مع ظهور شبيه البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، مدرب نادي الاتحاد السعودي السابق، ونوتنغهام فورست الإنجليزي حاليًّا.

وتداول مغردون فيديو ظهر فيه رجلٌ يرتدي الزي السعودي بأحد المطاعم، ويشبه إلى حد كبير المدرب البرتغالي نونو سانتو.

ولاقي الفيديو تفاعلًا واسعًا حيث يشبه الرجل السعودي، المدرب البرتغالي إلى حد التطابق.