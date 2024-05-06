تفاعلٌ مع ظهور "شبيه نونو سانتو" مدرب الاتحاد السابق (فيديو)
تفاعل عدد من المغردين، مع ظهور شبيه البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، مدرب نادي الاتحاد السعودي السابق، ونوتنغهام فورست الإنجليزي حاليًّا.
وتداول مغردون فيديو ظهر فيه رجلٌ يرتدي الزي السعودي بأحد المطاعم، ويشبه إلى حد كبير المدرب البرتغالي نونو سانتو.
ولاقي الفيديو تفاعلًا واسعًا حيث يشبه الرجل السعودي، المدرب البرتغالي إلى حد التطابق.
يذكر أن نونو سانتو رحل عن اتحاد جدة في بداية الموسم لسوء النتائج، بعد أن نجح الموسم الماضي في قيادة "العميد" إلى منصة التتويج والفوز بلقب الدوري السعودي.
ويتولى سانتو تتدريب نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي، حيث وقَّع على عقد لمدة موسمين ونصف الموسم.