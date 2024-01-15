بتصميم غير مسبوق.. الإعلان عن إطلاق استاد الأمير محمد بن سلمان بمدينة القدية

بتصميم مستقبلي مبتكر وغير مسبوق عالميًّا، أعلنت شركة القدية للاستثمار عن إطلاق استاد يحمل اسم الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، حيث سيتم إمداده بتقنيات ليكون متعدد الاستخدامات، وقادرا على استضافة أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية والثقافية في المملكة.

ووفقا لبيان رسمي من وكالة أنباء "واس"، اليوم الإثنين، فإن الاستاد الجديد سيكون واحدًا من أبرز الملاعب في العالم.

ومن المقرر أن يبنى استاد الأمير محمد بن سلمان في قلب مدينة القدية، على بعد 40 دقيقة فقط من مدينة الرياض، وبالتحديد على إحدى قمم جبل طويق بارتفاع 200 متر، وسيسهم الاستاد في تعزيز فلسفة القدية المتمثلة في قوة اللعب، ومن المتوقع أن يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، من خلال تصميمه الاستثنائي ومميزاته التقنية الفريدة، التي ستجعل المشجع يشعر وكأنه في قلب الحدث.