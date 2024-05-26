باريس سان جيرمان يتوج بلقب كأس فرنسا (فيديو)
توج باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا بعد تغلبه على منافسه أولمبيك ليون بنتيجة 2-1 ، اليوم السبت ، في الدور النهائي للبطولة على ملعب (بيار موروا).
سجل ثنائية باريس سان جيرمان اللاعب عثمان ديمبيلي في الدقيقة 22 ثم أضاف فابيان رويز الهدف الثاني في الدقيقة 34 بينما أحرز هدف ليون جيك أوبراين في الدقيقة 55.
وحصد باريس سان جيرمان الثنائية المحلية تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي بعد تتويجه بلقب الدوري الفرنسي.
وحقق باريس سان جيرمان بلقب الكأس للمرة 15 في تاريخه وهو الأكثر تتويجًا بهذه البطولة.
واستعاد العملاق الباريسي لقب الكأس بعد غياب منذ موسم 2020 – 2021.
تقدم عثمان ديمبيلي بهدف مميز لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 19 من عمر المباراة.
ونجح فابيان رويز في تسجيل الهدف الثاني لصالح باريس في الدقيقة 34 ليعزز تقدم فريقه بشكل مميز.
وفرض باريس سيطرته على أغلب مجريات اللقاء رغم محاولات ليون للعودة للمباراة من جديد.
وأحرز جيك أوبراين هدفًا لصالح ليون في الدقيقة 55 قلص به الفارق ولكن كتيبة المدرب إنريكي حسمت الأمور وتوجت باللقب.
وخاض كيليان مبابي اللقاء الأخير مع فريقه باريس سان جيرمان بعد إعلان رحيله عن الفريق بعد ارتباط دام 6 أعوام.