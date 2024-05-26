باريس سان جيرمان يتوج بلقب كأس فرنسا (فيديو)

توج باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا بعد تغلبه على منافسه أولمبيك ليون بنتيجة 2-1 ، اليوم السبت ، في الدور النهائي للبطولة على ملعب (بيار موروا).

سجل ثنائية باريس سان جيرمان اللاعب عثمان ديمبيلي في الدقيقة 22 ثم أضاف فابيان رويز الهدف الثاني في الدقيقة 34 بينما أحرز هدف ليون جيك أوبراين في الدقيقة 55.

وحصد باريس سان جيرمان الثنائية المحلية تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي بعد تتويجه بلقب الدوري الفرنسي.