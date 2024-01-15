بكاء واحتفال في المدرجات.. ردة فعل مثيرة من رودريغيز بهدفه الحاسم في غانا (فيديو)

أظهر غاري رودريغيز مهاجم منتخب الرأس الأخضر، ردة فعل مثيرة وجنونية بعد تسجيله هدف الفوز لبلاده في مرمى منتخب غانا في الوقت القاتل، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأحد، في مستهل مشوارهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وخطف منتخب الرأس الأخضر فوزًا قاتلًا على حساب غانا في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في أمم أفريقيا.

وللمرة الأولى ينتصر الرأس الأخضر على غانا في مباراة رسمية، في خامس مواجهة بينهما.