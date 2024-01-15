بكاء واحتفال في المدرجات.. ردة فعل مثيرة من رودريغيز بهدفه الحاسم في غانا (فيديو)
أظهر غاري رودريغيز مهاجم منتخب الرأس الأخضر، ردة فعل مثيرة وجنونية بعد تسجيله هدف الفوز لبلاده في مرمى منتخب غانا في الوقت القاتل، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأحد، في مستهل مشوارهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.
وخطف منتخب الرأس الأخضر فوزًا قاتلًا على حساب غانا في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في أمم أفريقيا.
وللمرة الأولى ينتصر الرأس الأخضر على غانا في مباراة رسمية، في خامس مواجهة بينهما.
وافتتح منتخب الرأس الأخضر التسجيل في الدقيقة الـ17 من زمن المباراة عن طريق غاميرو مونتيرو، قبل أن يرد منتخب غانا بتسجيل هدف التعادل عبر المدافع ألكسندر جيكو من ضربة رأس قوية في الدقيقة الـ56.
وجاءت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لتحمل المفاجأة عندما سجل غاري رودريغيز هدف الفوز للرأس الأخضر.
وبعد الهدف انطلق اللاعب بسرعة كبيرة للاحتفال مع الجماهير، قبل أن يخلع قميصه ويركض ناحية المدرجات، ليهرع إليه رجال الأمن سريعًا لإعادته للملعب، قبل أن يقوم اللاعب بالانخراط في بكاء شديد فرحًا وتأثرًا بالفوز الثمين لمنتخب بلاده في مستهل مشوارهم بالبطولة القارية.
وتصدر الرأس الأخضر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، ويليه كل من منتخبي مصر وموزمبيق برصيد نقطة لكل فريق، وأخيرًا يتذيل "النجوم السوداء" القاع دون رصيد.
وسيكون يوم الخميس المقبل حاسمًا في الجولة، إذ يلتقي منتخب مصر مع غانا، والرأس الأخضر مع موزمبيق.