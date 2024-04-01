وجّهها لمن؟.. إشارة مثيرة من بيلينغهام (فيديو)

وعاد بيلينغهام إلى الملعب، بعد نهاية فترة إيقافه من جانب رابطة الدوري الإسباني، لمباراتين بعد طرده أمام فالنسيا.

افتتح النجم البرازيلي رودريغو جوس أهداف ريال مدريد في الدقيقة الـ8 من تصويبة صاروخية.

وأضاف رودريغو الهدف الثاني في الدقيقة 73، بعد تمريرة من بيلينغهام، والذي أشار بالسكوت وإغلاق فمه.

وفسّر عدد من المتابعين أن بيلينغهام يوجه تلك الرسالة إلى رابطة الدوري الإسباني، حيث وصف قرارها السابق بإيقافه بـ"القرار السخيف".