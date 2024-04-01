وجّهها لمن؟.. إشارة مثيرة من بيلينغهام (فيديو)
أثار الإنجليزي جود بيلينغهام مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني جدلاً، بعد إشارة وصفها المتابعون بـ"المثيرة"، خلال مباراة فريقه ضد أتليتك بلباو، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الليغا، والتي شهدت فوز الملكي بهدفين نظيفين.
وعاد بيلينغهام إلى الملعب، بعد نهاية فترة إيقافه من جانب رابطة الدوري الإسباني، لمباراتين بعد طرده أمام فالنسيا.
افتتح النجم البرازيلي رودريغو جوس أهداف ريال مدريد في الدقيقة الـ8 من تصويبة صاروخية.
وأضاف رودريغو الهدف الثاني في الدقيقة 73، بعد تمريرة من بيلينغهام، والذي أشار بالسكوت وإغلاق فمه.
وفسّر عدد من المتابعين أن بيلينغهام يوجه تلك الرسالة إلى رابطة الدوري الإسباني، حيث وصف قرارها السابق بإيقافه بـ"القرار السخيف".
وفاز ريال مدريد على أتليتك بلباو بثنائية دون ردٍ، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني موسم 2023/24.
عزز ريال مدريد بهذا الفوز تصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أقرب منافسية برشلونة.
بينما تجمّد رصيد بلباو عند 56 نقطة في المركز الرابع.