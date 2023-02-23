ماذا قال كريم بنزيما للاعبي ريال مدريد بعد التأخر 2-0 أمام ليفربول؟ (فيديو)
كشفت قناة ريال مدريد الرسمية، عن كواليس حديث كريم بنزيما مع لاعبي ريال مدريد، والتي كانت قبل الريمونتادا التاريخية للفريق أمام ليفربول على ملعب آنفيلد، خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي 5/2.
وانتفض ريال مدريد حامل اللقب ليعوض تأخره بهدفين إلى فوز مذهل 5-2 على مضيفه ليفربول في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الثلاثاء.
وقلبت ثنائية لكل من فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما ما بدا أنه ليلة سيئة لريال مدريد إلى انتصار رائع ترك فريق المدرب يورغن كلوب أمام مهمة شبه مستحيلة لبلوغ دور الثمانية.
ونشرت قناة "ريال مدريد" كواليس حديث بنزيما مع لاعبي الريال، حيث قال لهم والنتيجة تشير إلى تأخر الفريق 2/0: "علينا الهدوء.. المباراة لم تنتهِ بعد".
وأشارت قناة الفريق الملكي إلى أن هذه المباراة ذكَّرت الفريق بمباراة مانشستر سيتي في البطولة الماضية، حيث قام بنزيما بتوزيع الابتسامات لزملائه، كما فعل كاسيميرو في العام الماضي.
وحوّل ريال مدريد حامل اللقب تأخره بهدفين إلى انتصار مثير 5-2 على ليفربول في عقر داره في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وكانت الليلة كارثية لحارس ليفربول أليسون بيكر الذي أهدى هدفا لفينيسيوس جونيور قبل أن يتلاعب به بنزيما في الهدف الخامس.
وقبلها أخطأ تيبو كورتوا حارس ريال مدريد ليهدي المصري محمد صلاح هدفًا.
وضع داروين نونيز ليفربول في المقدمة مبكرًا في الدقيقة الرابعة بهدف رائع بكعب القدم بعد انطلاقة سريعة لزميله صلاح على الجهة اليمنى والذي قدم له تمريرة ساحرة.
وأضاف "صلاح" الهدف الثاني في الدقيقة 14 بعد خطأ فادح من الحارس كورتوا.
وقلص فينيسيوس جونيور الفارق لريال مدريد في الدقيقة 21 بعد هجمة منظمة بدأت بمجموعة من التمريرات القصيرة المتقنة بين أقدام كريم بنزيما، وفينيسيوس جونيور، أنهاها الأخير بتسديدة من داخل يمين منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.
واستغل فينيسيوس خطأ كارثيًا من حارس ليفربول الذي حاول تمرير كرة لتصطدم باللاعب البرازيلي وترتد لداخل شباكه في الدقيقة 36 ليعادل ريال مدريد النتيجة 2-2.
وأضاف إيدر ميليتاو الهدف الثالث بضربة رأس في الدقيقة 47 مستفيدًا من ركلة حرة نفذها لوكا مودريتش على يمين منطقة جزاء ليفربول بجوار الراية الركنية.
وسجل بنزيما الهدف الرابع لريال مدريد بعد مجموعة من التمريرات القصيرة المتقنة بينه وبين رودريجو أنهاها بنزيما بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بجسد المدافع جو جوميز لتخدع الحارس أليسون وتسكن الشباك.
وفي الدقيقة 68 أنهى فينيسيوس هجمة مرتدة سريعة بتمريرة بينية تجاه بنزيما المنفرد بالمرمى ليراوغ الحارس أليسون بشكل رائع ويضع الكرة في الشباك محرزًا الهدف الخامس.
وكان ليفربول خسر في نهائي، العام الماضي، أمام ريال 1-صفر بهدف فينيسيوس جونيور ليحقق الفريق الإسباني لقبه 14 معززًا رقمه القياسي، كما فاز بطل إسبانيا على فريق المدرب يورغن كلوب في نهائي 2018.