ماذا قال كريم بنزيما للاعبي ريال مدريد بعد التأخر 2-0 أمام ليفربول؟ (فيديو)

وانتفض ريال مدريد حامل اللقب ليعوض تأخره بهدفين إلى فوز مذهل 5-2 على مضيفه ليفربول في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الثلاثاء.

وقلبت ثنائية لكل من فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما ما بدا أنه ليلة سيئة لريال مدريد إلى انتصار رائع ترك فريق المدرب يورغن كلوب أمام مهمة شبه مستحيلة لبلوغ دور الثمانية.

ونشرت قناة "ريال مدريد" كواليس حديث بنزيما مع لاعبي الريال، حيث قال لهم والنتيجة تشير إلى تأخر الفريق 2/0: "علينا الهدوء.. المباراة لم تنتهِ بعد".

وأشارت قناة الفريق الملكي إلى أن هذه المباراة ذكَّرت الفريق بمباراة مانشستر سيتي في البطولة الماضية، حيث قام بنزيما بتوزيع الابتسامات لزملائه، كما فعل كاسيميرو في العام الماضي.