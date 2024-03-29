رسميا.. تشابي ألونسو يعلن الاستمرار مع باير ليفركوزن
أعلى المدرب الِإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن، اليوم الجمعة، استمراره في تدريب الفريق الألماني.
وبذلك يضع ألونسو، البالغ من العمر 42 عاما، حدًّا لتكهنات رشحته لتولي تدريب ليفربول أو بايرن ميونخ اللذين سبق له اللعب لهما.
وقال ألونسو للصحفيين: "في الأسبوع الماضي اجتمعت مع مسؤولي النادي وأبلغتهم بقرار الاستمرار في تدريب باير ليفركوزن".
وأضاف: "أشعر أن هذا هو المكان المناسب لي كمدرب شاب".
ويتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة من 26 جولة، ويتقدم بـ10 نقاط عن بايرن ميونخ.
ويمكن لباير ليفركوزن التتويج بالثلاثية الموسم الحالي، حيث تأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا وسيلاقي فورتونا دوسلدورف، وتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي وسيلاقي ويستهام.
وفي 26 مباراة في الدوري الألماني فاز باير ليفركوزن 22 مرة وتعادل أربع مرات ولم يخسر، وفي كأس ألمانيا فاز الفريق في مبارياته الأربع.
أما في الدوري الأوروبي ففاز باير ليفركوزن سبع مرات وتعادل مرة في ثماني مباريات.
وتولى ألونسو تدريب باير ليفركوزن في أكتوبر 2022، وقاد الفريق 75 مباراة حقق الفوز في 50 منها، وتعادل 15 مرة، وخسر 10 مرات بحسب موقع "transfermarkt".
وينتهي عقد المدرب الإسباني مع باير ليفركوزن في يونيو 2026.