رسميا.. تشابي ألونسو يعلن الاستمرار مع باير ليفركوزن

أعلى المدرب الِإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن، اليوم الجمعة، استمراره في تدريب الفريق الألماني.

وبذلك يضع ألونسو، البالغ من العمر 42 عاما، حدًّا لتكهنات رشحته لتولي تدريب ليفربول أو بايرن ميونخ اللذين سبق له اللعب لهما.

وقال ألونسو للصحفيين: "في الأسبوع الماضي اجتمعت مع مسؤولي النادي وأبلغتهم بقرار الاستمرار في تدريب باير ليفركوزن".

وأضاف: "أشعر أن هذا هو المكان المناسب لي كمدرب شاب".