شباب الأهلي يخطف فوزا مثيرا من الإمارات ويدعم موقعه في وصافة الدوري

دعم شباب الأهلي الإماراتي موقعه في وصافة الدوري الإماراتي للمحرفين وذلك عقب فوزه (3 ـ 2) على حساب نادي الإمارات اليوم الاثنين في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة 22 من المسابقة.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بعيدا بإحدى عشرة نقطة عن الوحدة ثالث الترتيب، والذي يواجه حاليا الوصل، بينما تجمد رصيد الإمارات عند 14 نقطة في المركز 13 قبل الأخير.

وافتتح مؤنس دبور التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة السابعة بعدما استغل إبعاد خاطئ للكرة من الدفاع ليسدد في الشباك من مدى قريب، قبل أن يدرك باكو ألكاسير التعادل للإمارات في الدقيقة 29 حين تلقى تمريرة من إسماعيل الحمادي ليسدد بقوة من زاوية صعبة.

وأعاد إيجور جيسوس شباب الأهلي للمقدمة مجددا في الدقيقة 39 بعدما تلقى تمريرة عرضية من دبور ليسدد في الشباك بسهولة من مدى قريب.

وفي الدقيقة 55 سجل الحمادي هدف التعادل للإمارات بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة منخفضة سكنت الشباك، لكن جيسوس عاد بعدها بدقيقة واحدة ليسجل هدفه الشخصي الثاني ويقود شباب الأهلي للفوز (3 ـ 2) بعد ضربة رأس قوية بعد تمريرة عرضية من فيدريكو كارتابيا.