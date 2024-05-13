شباب الأهلي يخطف فوزا مثيرا من الإمارات ويدعم موقعه في وصافة الدوري
دعم شباب الأهلي الإماراتي موقعه في وصافة الدوري الإماراتي للمحرفين وذلك عقب فوزه (3 ـ 2) على حساب نادي الإمارات اليوم الاثنين في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة 22 من المسابقة.
ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بعيدا بإحدى عشرة نقطة عن الوحدة ثالث الترتيب، والذي يواجه حاليا الوصل، بينما تجمد رصيد الإمارات عند 14 نقطة في المركز 13 قبل الأخير.
وافتتح مؤنس دبور التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة السابعة بعدما استغل إبعاد خاطئ للكرة من الدفاع ليسدد في الشباك من مدى قريب، قبل أن يدرك باكو ألكاسير التعادل للإمارات في الدقيقة 29 حين تلقى تمريرة من إسماعيل الحمادي ليسدد بقوة من زاوية صعبة.
وأعاد إيجور جيسوس شباب الأهلي للمقدمة مجددا في الدقيقة 39 بعدما تلقى تمريرة عرضية من دبور ليسدد في الشباك بسهولة من مدى قريب.
وفي الدقيقة 55 سجل الحمادي هدف التعادل للإمارات بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة منخفضة سكنت الشباك، لكن جيسوس عاد بعدها بدقيقة واحدة ليسجل هدفه الشخصي الثاني ويقود شباب الأهلي للفوز (3 ـ 2) بعد ضربة رأس قوية بعد تمريرة عرضية من فيدريكو كارتابيا.
وفي مباراة أخرى ضمن الجولة 22، قلب النصر تأخره بهدف دون رد، إلى فوز ثمين (2 ـ 1) على ضيفه خورفكان ليرفع رصيده إلى 38 نقطة متساويا مع الوحدة رابع الترتيب قبل مباراته مع الوصل المتصدر، في حين تجمد رصيد خورفكان عند 21 نقطة بالتساوي مع اتحاد كلباء صاحب المركز 11.
وبادر البرازيلي لورينسي بالتسجيل لخورفكان بعد 15 دقيقة حين استقبل تمريرة عرضية من محمد عوض ليضعها في الشباك بسهولة، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، عادل كيفن أجوديلو لاعب النصر النتيجة بعدما استغل كرة ارتدت من العارضة ليسدد في الشباك من مدى قريب.
وخطف الإيطالي مانولو جابياديني نقاط المباراة للنصر في الدقيقة 58 بهدف من ضربة رأس قوية ليرتقي بفريقه إلى المركز الرابع قبل نهاية سباق دوري المحترفين بأربع جولات.