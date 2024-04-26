سبب تواجد وليد الركراكي في السعودية

وراجت شائعات حول وجود مفاوضات من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم مع وليد الركراكي، وشائعات أخرى عن مفاوضات مع نادٍ في الدوري السعودي، ولكن المدرب المغربي حسم الأمر.

ونجح الركراكي في تحقيق إنجاز تاريخي مع المنتخب المغربي، بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022.

وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي المونديال عبر التاريخ.

وقال الركراكي لصحيفة "الرياضية" السعودية، إنه يتواجد في المملكة حاليًا، من أجل مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الشباب، ومتابعة مواطنيه عبد الرزاق حمد الله مهاجم العميد، ورومان سايس مدافع الشباب في مباراة الفريقين مساء اليوم الجمعة.

وبسؤاله عن موقفه من فكرة التدريب في دوري روشن السعودي، قال الركراكي: "أركز خلال الوقت الحالي مع منتخب المغرب، وطموحي هو التدريب في أوروبا".

وأوضح: "إذا لم أقم بالتدريب في أوروبا، فليس لدي أي مانع في التدريب بالمنطقة العربية، خاصة في دوري روشن السعودي".