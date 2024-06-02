مشجع يقتحم نهائي دوري أبطال أوروبا من أجل "احتفال رونالدو" (فيديو)

واقتحم أحد المشجعين أرضية الملعب، وظل يركض حتى توقف للاحتفال على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي الحالي.

ولعب كريستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد لمدة 9 مواسم كاملة بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2009 وحتى رحيله في صيف 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي.