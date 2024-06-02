مشجع يقتحم نهائي دوري أبطال أوروبا من أجل "احتفال رونالدو" (فيديو)
شهدت مباراة ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني اقتحام أحد المشجعين أرضية ملعب (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية لندن.
ويستضيف ريال مدريد منافسه بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.
واقتحم أحد المشجعين أرضية الملعب، وظل يركض حتى توقف للاحتفال على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي الحالي.
ولعب كريستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد لمدة 9 مواسم كاملة بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2009 وحتى رحيله في صيف 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي.
وحقق كريستيانو رونالدو لقب دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته 4 مرات بقميص ريال مدريد مواسم 2013 – 2014 ، 2015 – 2016 ، 2016 – 2017 ، 2017 – 2018.
وحصد أيضًا النجم البرتغالي اللقب الأوروبي مرة وحيدة بعيدًا عن ريال مدريد بقميص مانشستر يونايتد موسم 2007 – 2008.
وخرج الشوط الأول من عمر لقاء ريال مدريد وبروسيا دورتموند بالتعادل دون أهداف بين الفريقين.
ويشهد اللقاء حضور البرتغالي غوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد الأسبق بجانب الألماني يورغن كلوب مدرب دورتموند الأسبق.