مدرب الجزائر يصفع لاعبيه بشكل صادم أمام تونس (فيديو)
ينتظر المنتخب التونسي مباراة ثالثة مع مصر
تسبب مدرب منتخب الجزائر تحت 20 عاما، ياسين مانع، بموجة جدل واسعة بعدما شوهد يصفع لاعبين اثنين أثناء مباراة مع منتخب الجزائر.
وتغلب منتخب تونس على الجزائر 3/2، في مباراة ضمن دورة ودية تقام في الجزائر، ليحقق انتصاره الثاني بعد الفوز الأول على موريتانيا.
وينتظر المنتخب التونسي مباراة ثالثة مع مصر.
وخلال المباراة، حدثت بعض المناوشات بين لاعبي المنتخبين، ليقوم مانع بصفع لاعبين اثنين من منتخب الجزائر بطريقة صادمة.
وانتشر مقطع فيديو للحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما خلق جدلا حول تصرف المدرب.
وعلّق الصحفي الجزائري عبد الصمد تيطراوي: "وسائل إعلامية تنشر صورا صادمة ومؤسفة، حيث قام مدرب المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة السيد ياسين مانع بصفع لاعبيه المحترفين في نوادٍ محلية وأوروبية".
ولم يعلق الاتحاد الجزائري لكرة القدم على ما حدث حتى الآن.