مدرب الجزائر يصفع لاعبيه بشكل صادم أمام تونس (فيديو)

تسبب مدرب منتخب الجزائر تحت 20 عاما، ياسين مانع، بموجة جدل واسعة بعدما شوهد يصفع لاعبين اثنين أثناء مباراة مع منتخب الجزائر.

وتغلب منتخب تونس على الجزائر 3/2، في مباراة ضمن دورة ودية تقام في الجزائر، ليحقق انتصاره الثاني بعد الفوز الأول على موريتانيا.