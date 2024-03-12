معجزة.. ناردي ينهي حلم ديوكوفيتش بلقب سادس في إنديان ويلز

مني نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا بهزيمة مفاجئة 6-4 و3-6 و6-3 أمام لوكا ناردي الخاسر المحظوظ بالدور الثالث لبطولة إنديان ويلز للتنس أمس الاثنين في انتصار وصفه اللاعب الإيطالي (20 عاما) بأنه "معجزة".

وخاض ناردي، الذي نشأ على عشق ديوكوفيتش ويحتل المركز 123 عالميا، مباراة حياته ليهزم اللاعب الصربي وألقى بمضربه على الأرض ووضع يديه على وجهه بعد أن أطلق ضربة إرسال ساحقة ليحسم الفوز.

وأنهت الهزيمة سعي ديوكوفيتش لإحراز لقبه السادس في رقم قياسي بالبطولة المقامة في صحراء كاليفورنيا.

وقال ناردي، الذي خسر أمام ديفيد جوفين في التصفيات يوم الثلاثاء الماضي وشارك في القرعة الرئيسة بعد انسحاب الأرجنتيني توماس مارتن إتشيبيري للإصابة، "إنها معجزة.

"عمري 20 عاما واحتل أحد المراكز بعد المئة عالميا وقد تغلبت على نوفاك. جنون. هذا جنون".

وحلق ناردي تحت الأضواء في الملعب الرئيسي وجذب ديوكوفيتش نحو الشبكة بكرة قصيرة ثم أطلق ضربة أمامية ليكسر إرسال اللاعب الصربي مبكرا ويتقدم 3-2.

وكان ديوكوفيتش بعيدا عن أفضل مستوياته، وأرسل اللاعب الحائز على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى ضربة في الشبكة ليمنح ناردي المجموعة الأولى.

وكسر المصنف الأول إرسال ناردي مرتين في المجموعة الثانية وأدرك التعادل 1-1 في المجموعات لكن منافسه، الذي كان لديه ملصق لصورة ديوكوفيتش على الحائط أثناء نشأته، رفض التراجع.

وأرسل ناردي ضربة خلفية لم يتمكن ديوكوفيتش من ردها في كسر حاسم للإرسال ليتقدم 4-2 في المجموعة الفاصلة قبل أن يحقق المفاجأة.

وسيواجه ناردي بعد ذلك الأمريكي تومي بول.

وفي وقت سابق، قدم الفرنسي جايل مونفيس عرضا مذهلا ليعوض تأخره 3-صفر ويهزم البطل السابق كاميرون نوري 6-7 و7-6 و6-3 ليتأهل لدور الستة عشر.

وأذهل اللاعب الفرنسي (37 عاما) الجماهير بإبداعه ليضرب موعدا في الدور الرابع مع كاسبر رود المصنف التاسع.

وارتكب نوري، الفائز بالبطولة عام 2021، 60 خطأ سهلا ولم يتمكن من مواجهة أداء مونفيس غير المتوقع في مباراة استمرت ثلاث ساعات و15 دقيقة.

وقال مونفيس، الذي غاب عن جزء من الموسم الماضي بسبب إصابة في المعصم، "أشعر بتحسن مستمر، لأكون صادقا.

"لقد كنت ألعب أسابيع بعد أسابيع، وأنا قادر على القيام بذلك منذ فترة طويلة. أشعر أنني بحالة جيدة. حتى الآن جسدي متماسك، لذلك أنا سعيد بذلك".

وتغلب الأمريكي تيلور فريتز، بطل إنديان ويلز 2022، على سيباستيان بايز 6-2 و6-2 وفاز جريجور ديميتروف على الفرنسي أدريان مانارينو 6-3 و6-3.

وتفوق هولغر رونه المصنف السابع على الإيطالي لورينتسو موسيتي 6-2 و7-6 والأمريكي بول المصنف 17 على الفرنسي أوجو أومبير 6-4 و6-4 في مباريات أخرى بالدور الثالث.