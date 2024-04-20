3 مرشحين يتنافسون على رئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم
بعد أشهر من الانتظار، حسمت اللجنة المستقلة التي تشرف على انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد التونسي لكرة القدم انتخاب رئيس جديد يتولى شؤون الكرة في السنوات الأربع القادمة (2024 ـ 2028).
وأعلن اتحاد الكرة في تونس، السبت، أنه بانتهاء الآجال القانونية لتقديم ملفات الترشح وذلك يوم السبت 20 أبريل 2024، وردت على مكتب الاتحاد 3 ملفات ترشح يرأسها كل من واصف جليل، وهو الرئيس المفوض بالنيابة حاليا، ونائب رئيس الاتحاد السابق وديع الجريء، وزياد التلمساني اللاعب السابق لمنتخب تونس والترجي وجلال تقية نائب الرئيس الأسبق للاتحاد التونسي لكرة القدم.
وكشف الاتحاد في بيان رسمي، أن باب الترشحات لانتخابات المكتب الجامعي للمدة النيابية 2024 - 2028 ، قد أُغلق رسميا حيث تم إيداع ملفات 3 قوائم بمكتب الضبط المركزي للاتحاد في انتظار البت رسميا في التزام كل قائمة بالشروط القانونية التي حددتها اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات.
وتجرى انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم للفترة النيابية 2024-2028 السبت 11 ماي 2024، وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من 12 عضوا لخلافة مجلس الإدارة المتخلي الذي انتهت مهامه في مارس الماضي بعد نحو 5 أشهر من اعتقال رئيسه وديع الجريء بتهمة الفساد وسوء التصرف الإداري والمالي وتوقيع عقود مع مدربين خلافا للصيغ القانونية المعمول بها.