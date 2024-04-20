3 مرشحين يتنافسون على رئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم

بعد أشهر من الانتظار، حسمت اللجنة المستقلة التي تشرف على انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد التونسي لكرة القدم انتخاب رئيس جديد يتولى شؤون الكرة في السنوات الأربع القادمة (2024 ـ 2028).

وأعلن اتحاد الكرة في تونس، السبت، أنه بانتهاء الآجال القانونية لتقديم ملفات الترشح وذلك يوم السبت 20 أبريل 2024، وردت على مكتب الاتحاد 3 ملفات ترشح يرأسها كل من واصف جليل، وهو الرئيس المفوض بالنيابة حاليا، ونائب رئيس الاتحاد السابق وديع الجريء، وزياد التلمساني اللاعب السابق لمنتخب تونس والترجي وجلال تقية نائب الرئيس الأسبق للاتحاد التونسي لكرة القدم.