هوغو لوريس يرد على اتهامه برفض عودة كريم بنزيما للمنتخب الفرنسي في كأس العالم

وقال قائد منتخب فرنسا: "ما عرفناه نحن اللاعبين حول رحيله هو أنه تدرب في المساء، ثم تعرض للإصابة".

وأضاف: "ذهبنا جميعا إلى الغرف، وفي اليوم التالي عندما استيقظنا قيل لنا إن كريم قد رحل".

وواصل: "حدث كل شيء بسرعة كبيرة، واكتشفنا نحن اللاعبين في الصباح أن رحيل بنزيما كان بسبب إصابته".

وأكد الحارس الفائز بكأس العالم روسيا 2018 أن "هناك الكثير من الأشياء التي قيلت، وهي إما خاطئة أو سخيفة، كانت الأجواء جيدة جدًا قبل مغادرته، وكانت جيدًا جدًا بعد ذلك، وقد تم تضخيم الأمور بسبب مشوارنا ووصولنا للنهائي".

وأشار هوغو لوريس إلى أن الجميع كان يفضل وجود كريم بنزيما، وقال: "كنا نفضل جميعًا أن يكون معنا الفائز بالكرة الذهبية، لا يزال بنزيما يمثل إضافة رئيسية لنا، لقد ساعدنا في الفوز بدوري الأمم الأوروبية وكانت عودته للمنتخب إيجابية".

وأضاف حارس توتنهام: "القول بأننا كنا سنضغط عليه للرحيل هو أمر خاطئ تمامًا، ولا أرى من أين أتى ذلك؟ لقد كان ضروريًا لمدة ثمانية عشر شهرًا، وساعدنا في الفوز بدوري الأمم، وستكون عودته إيجابية. من غير النزيه حقًا الادعاء بأن بعضنا كان قادرًا على تفضيل رحيله".

وأكد هوغو لوريس أن الجميع كان يفضل أن يتواجد مع المنتخب الفرنسي أفضل اللاعبين، وكريم بنزيما أفضل لاعب في العالم، مشددًا على عدم وجود ضغط من أي شخص لأجل رحيله.