أحلام آرسنال ضد واقع مانشستر سيتي.. غوارديولا يحكم سيطرته على الدوري الإنجليزي

يثبت الدوري الإنجليزي نفسه كل عام كأفضل وأقوى الدوريات في العالم عن طريق الكثير من الأمور سواء أكان تنظيميًّا أم جماهيريًّا، لكن الأهم من ناحية تنافسية.

مؤخرًا، في الأعوام الماضية زاد عدد مرات حسم اللقب في الجولة الأخيرة من عمر البطولة، وها هو الأمر يتكرر مجددًا هذا الموسم.

مانشستر سيتي يدخل الجولة الأخيرة بأمل تحقيق فوز يحسم اللقب لصالحه أمام وست هام الذي لن يجني أي شيء من الفوز أو الخسارة سوى تبادل الترتيب مع برايتون صاحب المركز العاشر.

وفي الوقت نفسه سيلعب آرسنال على احتمالين، الأول هو تعثر مانشستر سيتي بالتعادل وحسم الأمور بفارق الأهداف، أو خسارة سيتي مع ضرورة الفوز على إيفرتون في الحالتين.

أحلام مشروعة لآرسنال

بكل تأكيد من حق آرسنال بعد كل تلك المباريات المثيرة والسباق الطويل أن يحلم أن يتم تتويج مجهوده بلقب يستحقه وبذل من أجله كل نقطة عرق ممكنة.

ذلك الحلم هو حق مشروع بكل تأكيد للمدفعجية، بالأخص أنهم أهدروا الحد الأدنى من النقاط في المنعطف الخطر من الموسم، على عكس ليفربول الذي ألقى بالمنشفة مبكرًا، وكذلك هم يستحقون بعض الإشادة حتى لو لم يحققوا اللقب في نهاية المطاف.

آرسنال تفوق حتى تلك اللحظة على مانشستر سيتي في فارق الأهداف، وهو ما قد يسمح له بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي رغم كل شيء.

وفي نهاية المطاف، فما قام ميكيل أرتيتا ببنائه في صفوف آرسنال هو أمر يستحق الاحترام، ويجب أن يستمر في البناء عليه.