بشرى كربوني.. تعرف على أول سيدة عربية تدير مباراة في كأس أفريقيا

قادت الحكمة الدولية المغربية بشرى كربوبي (35 سنة) مباراة المنتخب النيجيري ضد نظيره غينيا بيساو، مساء الاثنين، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى ضمن نهائيات كأس أفريقيا للأمم، لتصبح بذلك أول سيدة عربية تدير مباراة في "الكان" كحكم رئيسي.

وقبل هذا الإنجاز، تميزت كربوبي، بإدارتها العديد من مباريات كرة القدم على المستويين المحلي والقاري.

وحصلت بشرى كربوبي على الشارة الدولية سنة 2016 وصعدت لحكام الصف الأول في أفريقيا عام 2018.

وتجمع كربوبي بين مهامها المهنية كموظفة شرطة برتبة "مفتش شرطة ممتاز" تعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس (وسط المغرب)، وبين حملها للشارة الاحترافية كحكمة دولية.

ودخلت كربوبي تاريخ الكرة المغربية للمرة الأولى في الـ10 من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، عندما أدارت مباراة "المغرب التطواني" ضد "أولمبيك خريبكة" في الدوري المغربي، لتصبح حينذاك أول حكمة تدير مباراة في هذه المنافسة.

وتُعد كربوبي، أيضًا، أول سيدة مغربية تدير مباراة نهاية "كأس العرش"، وذلك خلال اللقاء الذي جمع بين فريقي الجيش الملكي والمغرب التطواني في مايو 2022.

كما شاركت أيضًا في نهائيات كأس العالم للسيدات 2023، التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا.

يذكر أن كربوبي نالت يوم الـ 10 من كانون الثاني/ يناير الجاري بدبي، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في نسختها الـ12 باعتبارها "أفضل حكم عربي لكرة القدم".