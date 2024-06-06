نجم المنتخب السعودي يحقق أمنية طفل باكستاني

وقال الطفل شيس ساجي قبل أيام لوسائل إعلام في باكستان "لا أكاد أصدق أن بطلي سالم الدوسري قادم إلى باكستان، أمنيتي هي أن ألتقيه".

وبعد ذلك التصريح، رتبت إدارة المنتخب السعودي لقاء بين الدوسري وساجي، مساء اليوم الأربعاء، وأهدى لاعب الهلال قميصه للطفل الباكستاني، والتقط معه صورًا تذكارية.

ويحل المنتخب السعودي، متصدر مجموعته برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، ضيفًا على باكستان، غدًا الخميس، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السابعة بالدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.