نجم المنتخب السعودي يحقق أمنية طفل باكستاني
حقق قائد المنتخب السعودي ونجم نادي الهلال سالم الدوسري أمنية طفل باكستاني وذلك بإهدائه قميص الأخضر السعودي وقضاء وقت معه وذلك قبل المواجهة المرتقبة الخميس أمام باكستان.
وقبل مباراة منتخبي السعودية وباكستان في التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2026 وكأس أمم آسيا 2027، قام الاتحاد السعودي وقائد المنتخب سالم الدوسري بتحقيق أمنية طفل باكستاني يدعى شيس ساجي كان أعلن عن أمنيته رؤية سالم الدوسري.
وقال الطفل شيس ساجي قبل أيام لوسائل إعلام في باكستان "لا أكاد أصدق أن بطلي سالم الدوسري قادم إلى باكستان، أمنيتي هي أن ألتقيه".
وبعد ذلك التصريح، رتبت إدارة المنتخب السعودي لقاء بين الدوسري وساجي، مساء اليوم الأربعاء، وأهدى لاعب الهلال قميصه للطفل الباكستاني، والتقط معه صورًا تذكارية.
ويحل المنتخب السعودي، متصدر مجموعته برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، ضيفًا على باكستان، غدًا الخميس، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السابعة بالدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.