خوان لابورتا: برشلونة بريء ونحن ضحية حملة ضد شرف النادي
أدلى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بتصريح قوي بشأن الاتهامات الموجهة لبرشلونة فيما بات يعرف بـ "قضية نيغريرا" نائب رئيس لجنة الحكام السابقة.
وكتب لابورتا عبر حسابه في موقع "تويتر": " مشجعو برشلونة، كونوا هادئين، نادي برشلونة بريء مما اتُّهم به وهو ضحية لحملة ضد شرف النادي، أصبح الجميع جزءا منها، لم نتفاجأ مما حصل، سندافع عن نادي برشلونة ونثبت براءته، وسيضطر الجميع ليصحح ما قاموا به".
وجاء تعليق لابورتا بعد وقت قصير من بيان نادي ريال مدريد بشأن الاتهامات الموجهة لنادي برشلونة، بالفساد في قضية دفع أموال لأحد مسؤولي التحكيم.
وقال ريال مدريد في بيانه عقب اجتماع مجلس الإدارة: "علم مجلس إدارة نادي ريال مدريد، في اجتماعه الذي عقد، اليوم، بالاتهامات الخطيرة التي وجهها مكتب المدعي العام في برشلونة ضد نادي برشلونة، واثنين من رؤسائه، جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، والمديرين السابقين ألبرت سولير وأوسكار غراو، على أساس الفساد المحتمل، من بين أمور أخرى، للفساد في المجال الرياضي، في إطار العلاقات التي أقامها النادي المذكور مع نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا".
وأضاف البيان: "ريال مدريد يعرب عن قلقه العميق من جدية الوقائع ويكرر ثقته الكاملة في عمل العدالة، ووافق على أنه دفاعا عن مصالحه المشروعة، سيشارك في التحقيقات بمجرد أن يمنح القاضي للأطراف المتضررة الإذن".
واتهم مكتب المدعي العام برشلونة بـ"الفساد وإساءة الأمانة وتزوير سجلات تجارية"، يوم الجمعة، على خلفية قضية الدفعات المالية المشبوهة المقدمة من النادي الكتالوني لخوسيه نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام.
كما تم توجيه ذات الاتهامات إلى أوسكار غراو وألبرت سولر، وهما عنصران في فريق الرئيس السابق للبلوغرانا، جوسيب ماريا بارتوميو.