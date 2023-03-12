خوان لابورتا: برشلونة بريء ونحن ضحية حملة ضد شرف النادي

وأضاف البيان: "ريال مدريد يعرب عن قلقه العميق من جدية الوقائع ويكرر ثقته الكاملة في عمل العدالة، ووافق على أنه دفاعا عن مصالحه المشروعة، سيشارك في التحقيقات بمجرد أن يمنح القاضي للأطراف المتضررة الإذن".

واتهم مكتب المدعي العام برشلونة بـ"الفساد وإساءة الأمانة وتزوير سجلات تجارية"، يوم الجمعة، على خلفية قضية الدفعات المالية المشبوهة المقدمة من النادي الكتالوني لخوسيه نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام.

كما تم توجيه ذات الاتهامات إلى أوسكار غراو وألبرت سولر، وهما عنصران في فريق الرئيس السابق للبلوغرانا، جوسيب ماريا بارتوميو.