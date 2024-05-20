محمد نور يصدم جماهير الاتحاد السعودي (فيديو)

يبدو أن جمهور نادي الاتحاد السعودي على موعد مع صدمة جديدة بعد موسم مخيب للآمال، إذ كشف محمد نور، أسطورة النادي، أن الفريق سيظل في نفس الدوّامة التي عانى منها خلال الموسم المقبل.

وقال نور، في تصريحات تلفزيونية، إن الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني للاتحاد، قد يبقى على رأس القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل، رغم التقارير التي تحدثت عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب، فيما يظل الشرط الجزائي في عقده، الذي يبلغ 22 مليون يورو، عائقًا كبيرًا نحو رحيله.

وأضاف: "قد لا يتم تدعيم الفريق بمحترفين أجانب كبار في الصيف، إلا إذا تم ضخ مبالغ للنادي، مثل كل عام، ولكن في الفترة الحالية ليس هناك أموال للتعاقدات، النادي قام بتجديد عقود اللاعبين الأجانب عبد الرزاق حمد الله ورومارينيو وأحمد حجازي، قبل مجيء صندوق الاستثمارات بفترة بسيطة، ونجح في إنهاء ملف كورنادو بانتقاله إلى البرازيل".