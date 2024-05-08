الكشف عن موعد استعمال تقنية حكم الفيديو المساعد في الدوري الجزائري
أكد مسؤول لجنة الحكام في الاتحاد الجزائري لكرة القدم مهدي عبيد شارف أن الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في مباريات الدوري الجزائري ستدخل رسميا في الموسم المقبل دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل المتعلقة خاصة بموعد بداية اعتماد التقنية.
وقال عبيد شارف الحكم الدولي السابق، والمسؤول الحالي للجنة الحكام في تصريحات تلفزيونية: "سيتم اعتماد تقنية الـ VAR في الدوري الجزائري الموسم القادم، لكن لا أعلم متى يكون ذلك رسميت، قد يكون في الجولة الأولى، أو الجولة العاشرة أو الجولة العشرين، ستكون المباريات التي يتم نقلها على التلفزيون العمومي هي المعنية بالإعتماد على تقنية الـ VAR".
وتابع عبيد شارف: "نحن بصدد تجهيز كل الوسائل والإمكانيات حتى يتم إستعمال التقنية بشكل صحيح، وفيما يخص الأخطاء التحكيمية فهي موجودة في أكبر الدوريات الأوروبية".
وفي حديثه عن الحكم لطفي بوكواسة الذي صنع الجدل مؤخرا في مباراة مولودية الجزائر ونادي بارادو، قال مسؤول لجنة الحكام: "بوكواسة لم يستعن بالتلفزيون العمومي في لقطة إلغاء ضربة جزائر مولودية الجزائر" متابعا أن ما راج بشأنه أخبار مغلوطة.
وكان لطفي بوكواسة أثار الكثير من ردود الأفعال، عقب احتسابه ضربة جزاء لمولدية الجزائر في مباراته ضد بارادو قبل التراجع عنها، في وقت أكدت مصادر أن تراجعه عن قراره كان مرتبطا باستنجاده بصور التلفزة الجزائرية لكن بعض المصادر أكدت أن الحكم المساعد لعب دورا حاسما في إقناع بوكواسة في عدم اعتماد القرار.