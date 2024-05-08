الكشف عن موعد استعمال تقنية حكم الفيديو المساعد في الدوري الجزائري

أكد مسؤول لجنة الحكام في الاتحاد الجزائري لكرة القدم مهدي عبيد شارف أن الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في مباريات الدوري الجزائري ستدخل رسميا في الموسم المقبل دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل المتعلقة خاصة بموعد بداية اعتماد التقنية.

وقال عبيد شارف الحكم الدولي السابق، والمسؤول الحالي للجنة الحكام في تصريحات تلفزيونية: "سيتم اعتماد تقنية الـ VAR في الدوري الجزائري الموسم القادم، لكن لا أعلم متى يكون ذلك رسميت، قد يكون في الجولة الأولى، أو الجولة العاشرة أو الجولة العشرين، ستكون المباريات التي يتم نقلها على التلفزيون العمومي هي المعنية بالإعتماد على تقنية الـ VAR".

وتابع عبيد شارف: "نحن بصدد تجهيز كل الوسائل والإمكانيات حتى يتم إستعمال التقنية بشكل صحيح، وفيما يخص الأخطاء التحكيمية فهي موجودة في أكبر الدوريات الأوروبية".