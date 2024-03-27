كان مرتديًا قميص رونالدو.. طرد سبيد من مطعم ميسي (فيديو)

ونشر "سبيد" فيديو أعلن من خلاله تعرضه للطرد من مطعم يمتلكه، بسبب ارتداء قميص نادي النصر السعودي، الذي يحمل اسم رونالدو

وقال سبيد في الفيديو: "تعرضت للطرد من مطعم ميسي بسبب قميص رونالدو".

وأضاف: ""طلب المسؤولون في مطعم ميسي تدخل الأمن من أجل طردي بالإضافة لأفراد من الشرطة، وذلك لإجباري على الخروج"

وأبدى سبيد اندهاشه من كم أفراد الشرطة الذين حاصروه لإخراجه من المكان، قائلاً: "لقد أتوا مع 5 حراس و3 شرطيين لطردي من المطعم.. هذا جنون".

وقال في نهاية الفيديو: "لقد عاملوني كأنني مجرم، وأحضروا الشرطة من أجل إخباري أن أغادر المطعم، سأغادر هذا المكان ....".