كان مرتديًا قميص رونالدو.. طرد سبيد من مطعم ميسي (فيديو)
كشف اليوتيوبر الأمريكي الشهير "سبيد" المعروف بعشقه الشديد للبرتغالي كريسيانو رونالدو، عن تعرضه لموقف محرج في أحد المطاعم الشهيرة في أمريكا، والتي يمتلك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نسبة من ملكيتها.
ونشر "سبيد" فيديو أعلن من خلاله تعرضه للطرد من مطعم يمتلكه، بسبب ارتداء قميص نادي النصر السعودي، الذي يحمل اسم رونالدو
وقال سبيد في الفيديو: "تعرضت للطرد من مطعم ميسي بسبب قميص رونالدو".
وأضاف: ""طلب المسؤولون في مطعم ميسي تدخل الأمن من أجل طردي بالإضافة لأفراد من الشرطة، وذلك لإجباري على الخروج"
وأبدى سبيد اندهاشه من كم أفراد الشرطة الذين حاصروه لإخراجه من المكان، قائلاً: "لقد أتوا مع 5 حراس و3 شرطيين لطردي من المطعم.. هذا جنون".
وقال في نهاية الفيديو: "لقد عاملوني كأنني مجرم، وأحضروا الشرطة من أجل إخباري أن أغادر المطعم، سأغادر هذا المكان ....".
و"سبيد" أحد صانعي المحتوى على "يوتيوب"، ومن أكثر الداعمين للبرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث يقوم بعمل بث مباشر لساعات طويلة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لرصد كل ما يقوم به "الدون".