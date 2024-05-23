ماذا ينتظر كيليان مبابي في اللحظة الأولى مع ريال مدريد؟
تصدر الانتقال المحتمل للنجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني المشهد في الأوساط الكروية العالمية.
وأعلن مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان بعد ارتباط دام 6 أعوام كاملة عقب انضمامه من موناكو الفرنسي.
وأكدت تقارير صحفية إسبانية أنّ ريال مدريد بدأ الترتيبات النهائية لاستقبال مبابي استعدادًا لحسم صفقة التعاقد مع النجم الفرنسي الموهوب.
وتنتظر مبابي في لحظاته الأولى مع ريال مدريد صورة ضخمة له تم تداولها عبر تقارير صحفية إسبانية.
وظهرت صورة مبابي في مطار مدريد ليستقبلها النجم الفرنسي بمجرد وصوله لمطار العاصمة الإسبانية تمهيدًا لإتمام التعاقد مع العملاق الإسباني.
في المقابل، كشف تقرير نشره موقع (be soccer) عن قيام مبابي بشراء قصر كبير في ضاحية لا موراليخا بالعاصمة الإسبانية مدريد قبل إتمام التعاقد مع بطل الدوري الإسباني.
وأكدت صحيفة "لا رازون" الإسبانية أن مبابي أنفق 15 مليون جنيه إسترليني لشراء قصر كبير في مدريد وسيكون جاره في هذه الضاحية أسطورة ريال مدريد السابق سيرغيو راموس.
ولم يعلن ريال مدريد بشكل رسمي تعاقده مع مبابي، بينما أعلن اللاعب رحيله عن باريس سان جيرمان عقب نهاية الموسم الحالي.
ولم تتضح الرؤية حول مشاركة مبابي في لقاء نهائي كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وليون بعد غدٍ السبت بعد استبعاد اللاعب من قائمة العملاق الباريسي في آخر لقاءين بالدوري أمام نيس وميتز.