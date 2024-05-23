ماذا ينتظر كيليان مبابي في اللحظة الأولى مع ريال مدريد؟

وأكدت صحيفة "لا رازون" الإسبانية أن مبابي أنفق 15 مليون جنيه إسترليني لشراء قصر كبير في مدريد وسيكون جاره في هذه الضاحية أسطورة ريال مدريد السابق سيرغيو راموس.

ولم يعلن ريال مدريد بشكل رسمي تعاقده مع مبابي، بينما أعلن اللاعب رحيله عن باريس سان جيرمان عقب نهاية الموسم الحالي.

ولم تتضح الرؤية حول مشاركة مبابي في لقاء نهائي كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وليون بعد غدٍ السبت بعد استبعاد اللاعب من قائمة العملاق الباريسي في آخر لقاءين بالدوري أمام نيس وميتز.