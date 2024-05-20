فتاة تخطف قلب مبابي وتصبح مشهورة (فيديو)

وكشفت صحيفة (آس) الإسبانية عن حضور مبابي أحد المهرجانات في مدينة كان الفرنسية، بعد استبعاده من لقاء ميتز، بجانب زميله عثمان ديمبيلي الذي خرج أيضًا من هذه المواجهة.

وكشفت الصحيفة عن استياء إنريكي من سلوك بعض اللاعبين في الأسبوع الماضي، خاصة في مباراة تولوز الأخيرة لمبابي في الدوري الفرنسي؛ ما جعل مدرب باريس يستبعد عدة لاعبين، على رأسهم مبابي وديمبيلي وفيتينيا.

وأعلن مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان وسط توقعات بإمكانية رحيله إلى ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.