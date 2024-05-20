فتاة تخطف قلب مبابي وتصبح مشهورة (فيديو)
غاب كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، عن آخر لقاءين لفريقه باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي أمام نيس وميتز بعد إعلان رحيله عن الفريق.
ولم تتضح الرؤية حول تواجد مبابي في لقاء ليون في نهائي كأس فرنسا، يوم السبت المقبل.
وكشفت صحيفة (آس) الإسبانية عن حضور مبابي أحد المهرجانات في مدينة كان الفرنسية، بعد استبعاده من لقاء ميتز، بجانب زميله عثمان ديمبيلي الذي خرج أيضًا من هذه المواجهة.
وكشفت الصحيفة عن استياء إنريكي من سلوك بعض اللاعبين في الأسبوع الماضي، خاصة في مباراة تولوز الأخيرة لمبابي في الدوري الفرنسي؛ ما جعل مدرب باريس يستبعد عدة لاعبين، على رأسهم مبابي وديمبيلي وفيتينيا.
وأعلن مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان وسط توقعات بإمكانية رحيله إلى ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.
وظهر مبابي في مقطع فيديو أثناء تواجده في رحلة بجانب ديمبيلي، ويتحدث مع زميله في باريس بينما خطفت أنظاره إحدى الفتيات.
وأصبح الفيديو متداولًا بصورة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتصبح الفتاة التي ظهرت في الفيديو شهيرة للمتابعين.
وتمر العلاقة بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بتوتر كبير، بعد رفضه البقاء مع الفريق وتمسكه بالرحيل عن العملاق الباريسي، بعد ارتباط دام 6 مواسم عقب انضمامه في صيف 2018 قادمًا من موناكو الفرنسي.