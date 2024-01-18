أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة في كأس أفريقيا وآسيا وإسبانيا

خميس كروي كبير جدًّا ينتظر عشاق الساحرة حول العالم حيث تمتد المنافسات ما بين كأس الأمم الآسيوية وكأس الأمم الأفريقية، بخلاف كأس السوبر الإيطالي وكأس ملك إسبانيا.

في قارة أفريقيا، هناك قمتان في غرب القارة بين نيجريا وكوتديفوار صاحبة الأرض، وصِدام كبير بين مصر وغانا.

وفي كأس الأمم الآسيوية، تواجه سوريا نظيرتها أستراليا في قمة تحمل ذكريات كبيرة للطرفين، فيما يواجه منتخب الإمارات نظيره الفلسطيني بحثًا عن حسم التأهل.

أوروبا

وفي أوروبا، يتجدد الصدام بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية، حيث يحل الريال المتوج مؤخرًا بكأس السوبر، ضيفًا ثقيلًا على جاره أتلتيكو في كأس الملك.

ويواجه برشلونة فريق سالامنكا المغمور أملًا في انتصار يعيد الاستقرار للفريق بعد خسارة السوبر.

وتبدأ منافسات كأس السوبر الإيطالي الذي تحتضنه المملكة العربية السعودية بمباراة مهمة بين نابولي وفيورنتينا.

القنوات الناقلة

تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية على قنوات بي إن سبورتس، فيما تنقل مباريات كأس أسيا على قنوات بي إن سبورتس والكأس وأبوظبي الرياضية.

وتنقل مباريات كأس الملك الإسباني والسوبر الإيطالي على قنوات ssc.