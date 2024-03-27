توني كروس يتراجع عن "القرار المصيري"

وافق توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني، على إرجاء فكرة الاعتزال بنهاية الموسم كما كان يخطط.

وحسب الصحفي الإيطالي فابرزيو رومانو، فإن كروس وافق على تجديد عقده مع ريال مدريد لموسم واحد.

وأعلن كروس من قبل أنه يرغب في الاعتزال بنهاية الموسم الحالي وهو في قمة مستواه.

وعاد كروس مؤخرا أيضا عن الاعتزال الدولي ليشارك مع منتخب ألمانيت خلال آخر مباراتين في التوقف الدولي تمهيدا للعب كأس الأمم الأوروبية الصيف القادم.

ويقدم توني كروس مستويات كبيرة للغاية مع ريال مدريد منذ انطلاق الموسم.