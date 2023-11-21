تونس تقتنص فوزا صعبا على مالاوي بتصفيات كأس العالم (فيديو)

وكان أصحاب الأرض الأخطر في الشوط الأول وأحرجوا دفاع منتخب تونس في عدة مناسبات.

وفي الدقيقة 16 أبعد الحارس البشير بن سعيد تسديدة قوية لجون باندا من عند حافة منطقة الجزاء والذي كان قريبا من افتتاح النتيجة قبل الاستراحة عندما مرت كرته بجانب القائم الأيسر.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد المساكني أن يمنح منتخبه التقدم بتسديدة قوية بعد لمسة سريعة من نعيم السليتي أبعدها حارس مالاوي.

وأخفق المنتخب التونسي في فك شفرة دفاع المنافس حيث غلب على أدائه التسرع والارتباك وغياب اللمسة الحاسمة.

واستهل منتخب تونس الشوط الثاني بفرصة أهدرها طه ياسين الخنيسي من مسافة قريبة.

وتحكم أبناء المدرب جلال القادري أكثر في إيقاع المباراة وتقدموا إلى مناطق منتخب مالاوي حيث سدد إلياس الصخيري كرة قوية علت العارضة.

وانتظر المنتخب التونسي حتى الدقيقة 85 ليفتتح النتيجة من ركلة جزاء بعد مخالفة في المنطقة ضد سيف الله لطيف.