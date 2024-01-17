مبابي: ندخل عصرًا جديدًا في كرة القدم
أجرى كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، حوارًا مع مجلة "GQ" العالمية والتي ظهر على غلافها، تحدث خلالها عن عدة أمور أبرزها: إمكانية رحيله يومًا ما عن الدوريات الأوروبية على غرار ما فعله أبرز اللاعبين، مثل: ليونيل ميسي بانتقاله إلى ميامي (أمريكا)، ونيمار داسيلفا بانتقاله للهلال السعودي.
وقال مبابي عن سوق الانتقالات للدوريات الخليجية والدوري الأمريكي: "يومًا ما سيحين دوري للخروج من أوروبا".
وأضاف: "العديد من اللاعبين الكبار الذين سجلوا أسماءهم في تاريخ كرة القدم خرجوا من أوروبا الصيف الماضي، ونحن ندخل عصرًا جديدًا في كرة القدم، إنها الدورة الطبيعية لهذه الرياضة، هذه التغييرات لا تقلقني وما أفكر به هو مواصلة مسيرتي عن طريق اتباع طريقي الخاص".
كما تطرق مبابي للحديث عن إمكانية مشاركته في أولمبياد باريس الذي سيجرى الصيف المقبل، موضحًا: "لقد وصلت لمرحلة بمسيرتي وحياتي وهي مرحلة لا أرغب بأن أجعل الأمور فيها تحدث بالقوة، إذا سمحوا لي بلعب الأولمبياد سأذهب بسعادة كبيرة، ولكن إنْ لم يكن الأمر ممكناً سأتفهم ذلك".
وتابع: "بالنسبة لأي رياضي المشاركة في الأولمبياد أمر خاص، وقد رغبت بالذهاب ولعبها في طوكيو لأنني أرغب بالفوز بكل شيء وأن أسجل اسمي بتاريخ المنتخب الفرنسي، وأن يُسجل اسمي كلاعب قام بتحقيق كل شيء".
وعن الضغوط التي توضع دائمًا على كاهله، أشار: "لقد أثبتُّ أن الضغط لا يؤثر عليّ سلبيًّا، بل سأقول بأنني أحتاجه لكي أؤدي بشكل جيد، الضغط هو ما يساعدني على المحافظة واللعب بأعلى درجات النجاح، وهو ما يسمح للاعب ليواصل التطور ويتقدم على أعلى المستويات".
وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع النادي الباريسي في الـ30 من يونيو المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد منذ بداية الشهر الحالي، إذ ارتبط اسمه بفريقي ريال مدريد وليفربول.
وذكرت تقارير صحفية أن باريس قدَّم عرضًا فلكيًّا لتجديد عقد مبابي مقابل راتب سنوي قيمته 100 مليون يورو، بينما لن يدفع ريال مدريد أكثر من 30 مليون يورو.