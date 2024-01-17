مبابي: ندخل عصرًا جديدًا في كرة القدم

أجرى كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، حوارًا مع مجلة "GQ" العالمية والتي ظهر على غلافها، تحدث خلالها عن عدة أمور أبرزها: إمكانية رحيله يومًا ما عن الدوريات الأوروبية على غرار ما فعله أبرز اللاعبين، مثل: ليونيل ميسي بانتقاله إلى ميامي (أمريكا)، ونيمار داسيلفا بانتقاله للهلال السعودي.

وقال مبابي عن سوق الانتقالات للدوريات الخليجية والدوري الأمريكي: "يومًا ما سيحين دوري للخروج من أوروبا".

وأضاف: "العديد من اللاعبين الكبار الذين سجلوا أسماءهم في تاريخ كرة القدم خرجوا من أوروبا الصيف الماضي، ونحن ندخل عصرًا جديدًا في كرة القدم، إنها الدورة الطبيعية لهذه الرياضة، هذه التغييرات لا تقلقني وما أفكر به هو مواصلة مسيرتي عن طريق اتباع طريقي الخاص".