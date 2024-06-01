لاعب من النصر رفض تسديد ضربة جزاء أمام الهلال ثم تسبب في كارثة

كشفت تقارير إعلامية أن علي الحسن، نجم النصر السعودي، كان يرفض تسديد ركلة الجزاء الحاسمة للفريق في مواجهة الهلال، خلال اللقاء الذي جمعهما، مساء الجمعة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتوج الهلال بلقب كأس ملك السعودية بعد الفوز بركلات الترجيح 5-4 على النصر، عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 1-1.

وفي ركلات الترجيح، أهدر روبن نيفيز أولا للهلال بعدما سدد في القائم، قبل أن يسدد أليكس تيليس أعلى العارضة.

وبعد انتهاء الركلات الخمس، أهدر سعود عبد الحميد الركلة السادسة للهلال لكن الحارس بونو أنقذ فريقه من الخسارة، بعدما تصدى لركلة البديل علي الحسن.