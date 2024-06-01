لاعب من النصر رفض تسديد ضربة جزاء أمام الهلال ثم تسبب في كارثة
كشفت تقارير إعلامية أن علي الحسن، نجم النصر السعودي، كان يرفض تسديد ركلة الجزاء الحاسمة للفريق في مواجهة الهلال، خلال اللقاء الذي جمعهما، مساء الجمعة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتوج الهلال بلقب كأس ملك السعودية بعد الفوز بركلات الترجيح 5-4 على النصر، عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 1-1.
وفي ركلات الترجيح، أهدر روبن نيفيز أولا للهلال بعدما سدد في القائم، قبل أن يسدد أليكس تيليس أعلى العارضة.
وبعد انتهاء الركلات الخمس، أهدر سعود عبد الحميد الركلة السادسة للهلال لكن الحارس بونو أنقذ فريقه من الخسارة، بعدما تصدى لركلة البديل علي الحسن.
ونجح ناصر الدوسري في تسجيل الركلة السابعة للهلال، قبل أن يعيد بونو تألقه ويمنع الواعد نمر من التسجيل، ليحسم فريق المدرب جورجي جيسوس اللقب.
ودخل كريستيانو رونالدو، قائد النصر، في نوبة من البكاء بعد نهاية المباراة، حيث لا يزال يبحث عن لقبه الرسمي الأول منذ انتقاله إلى السعودية في يناير 2023.
ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، المقرب من إدارة النصر، فإن علي الحسن لم يكن راغبا في تسديد ركلته الترجيحية، موجها له لوما شديدا عبر حسابه على منصة "إكس"، حيث قال: "علي الحسن، أنت مستوعب إنك بكيت جمهور ورونالدو وحرقت قلوبهم، أنت مستوعب أنك دخلت التاريخ من أوسع أبوابه".
وأضاف: "أنت لم تكن تريد التسديد، أوتافيو والمدرب يحاولون فيك وأنت ترفض ليه تتقدم لكرة حاسمة ليه!؟ والله أنك حفرت اسمك حفر في ذاكرتنا ولن ننساه".
وأظهرت لقطات أخرى حديث لويس كاسترو، مدرب النصر، مع الحسن خلال اختياراته لتسديد الركلة، ويبدو أنه كان مترددا بالفعل في التواجد ضمن قائمة المسددين.
وخرج النصر خالي الوفاض هذا الموسم؛ إذ فشل في حصد لقب دوري روشن السعودي والسوبر، بالإضافة إلى خسارته نهائي كأس الملك أمام الهلال.