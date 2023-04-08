ترتيب الدوري الإيطالي.. لاتسيو يقهر يوفنتوس وروما يرتقي إلى المركز الثالث (فيديو)

سجل باولو ديبالا هدفا من ضربة جزاء ليفوز روما 1/0 على مضيفه تورينو، ويرتقي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي اليوم السبت، في حين خسر يوفنتوس 1/2 أمام لاتسيو.

وجاء هدف ديبالا بعد ثماني دقائق من البداية من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد لمسة يد على بير شورز لاعب تورينو.

وعزز روما آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وحقق روما الفوز الـ16 مقابل التعادل 5 مرات وتلقى الخسارة 8 مرات.