ترتيب الدوري الإيطالي.. لاتسيو يقهر يوفنتوس وروما يرتقي إلى المركز الثالث (فيديو)
سجل باولو ديبالا هدفا من ضربة جزاء ليفوز روما 1/0 على مضيفه تورينو، ويرتقي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي اليوم السبت، في حين خسر يوفنتوس 1/2 أمام لاتسيو.
وجاء هدف ديبالا بعد ثماني دقائق من البداية من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد لمسة يد على بير شورز لاعب تورينو.
وعزز روما آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وحقق روما الفوز الـ16 مقابل التعادل 5 مرات وتلقى الخسارة 8 مرات.
ورفع الفوز رصيد روما إلى 53 نقطة قبل تسع جولات على نهاية الكالتشيو ويتقدم بنقطة واحدة على ميلان رابع جدول الترتيب، ويتأخر بنقطتين عن لاتسيو صاحب المركز الثاني الذي يواجه يوفنتوس في وقت لاحق.
ويستعد روما لمواجهة فينوورد في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل، قبل أن يستضيف روما منافسه أودينيزي في الدوري يوم 16 من الشهر الجاري.
وسقط يوفنتوس 1/2 أمام لاتسيو.
وتقدم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاتسيو في الدقيقة 38 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
وتعادل آدريان رابيو ليوفنتوس في الدقيقة 42 مستغلا فشل لاعبي لاتسيو في إبعاد الكرة.
وسجل ماتيا زاكايني هدف الفوز للاتسيو في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالكعب من لويس ألبيرتو.
ويملك لاتسيو 58 نقطة من 29 مباراة في المركز الثاني، مقابل 44 نقطة من 29 مباراة ليوفنتوس في المركز السابع.
ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 74 نقطة من 29 مباراة.