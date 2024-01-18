تطورات متسارعة في الزمالك.. جديد ملفات رفع القيد والصفقات

الزمالك ممنوع من جلب أو استقدام أي صفقة، حيث عوقب من جانب "الفيفا" لعدم سداد قيمة غرامة سبورتنغ لشبونة البرتغالي المستحقة على عليه والتي تصل إلى نحو مليون و500 ألف دولار.

ونقلت تقارير صحفية مصرية عن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك بأن الأزمة سيتم حلها خلال ساعات، ومن المنتظر حل أزمة القيد إذا نجح الأبيض بتسديد هذه المستحقات مع جلب صفقات جديدة.

لكن أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، خرج عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، وصرَّح: "لا صحة لما يُشاع حول فك القيد بنادي الزمالك، وعلى موعدنا، الأسبوع المقبل، وبحد أقصى نهاية يناير بإذن الله".