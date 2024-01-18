تطورات متسارعة في الزمالك.. جديد ملفات رفع القيد والصفقات
تسارعت الأحداث داخل نادي الزمالك بشكل كبير، مساء اليوم الأربعاء، بعد تقارير تفيد باقتراب النادي الأبيض من حل أزمة القيد.
الزمالك ممنوع من جلب أو استقدام أي صفقة، حيث عوقب من جانب "الفيفا" لعدم سداد قيمة غرامة سبورتنغ لشبونة البرتغالي المستحقة على عليه والتي تصل إلى نحو مليون و500 ألف دولار.
ونقلت تقارير صحفية مصرية عن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك بأن الأزمة سيتم حلها خلال ساعات، ومن المنتظر حل أزمة القيد إذا نجح الأبيض بتسديد هذه المستحقات مع جلب صفقات جديدة.
لكن أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، خرج عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، وصرَّح: "لا صحة لما يُشاع حول فك القيد بنادي الزمالك، وعلى موعدنا، الأسبوع المقبل، وبحد أقصى نهاية يناير بإذن الله".
مصير الغرامة
مصدر داخل مجلس إدارة الزمالك تحدث لـ"إرم نيوز"، وأكد أن سبب تأخير تسديد الغرامة هو ارتفاع سعر الدولار في مصر، وصعوبة تدبير العملة الأجنبية من داخل البنوك.
وأضاف: "مجلس الإدارة يعمل على قدم وساق، وبالفعل نجحنا في تدبير جزء كبير من الغرامة، وتم إرسال بعض الأموال، وفي انتظار الحصول على مخالصة رسمية من نادي سبورتنغ لشبونة".
وعن سبب عدم الإعلان عن تلك الخطوات، قال: "هذه خطوات تتبع حسين لبيب رئيس النادي، والذي أكد على جميع أعضاء المجلس عدم الحديث عن الأمر، إلا في حالة الحصول على مكاتبة رسمية من "الفيفا"، واتحاد الكرة المصري، تفيد بحل الأمر رسميًا.
اللاعبون الراحلون
من جهة أخرى كشف المصدر عن استقرار الجهاز الفني على رحيل عبدالله جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأوضح: "عبدالله جمعة خارج معسكر الزمالك في الإمارات، وسيتم الإعلان عن فك الارتباط بينه وبين النادي خلال الأيام القليلة المقبلة".
ويستعد فريق الكرة للسفر إلى الإمارات، صباح غد الخميس، من أجل المشاركة في معسكر إعداد، ودورتين وديتين، مع توقف الدوري بسبب مشاركة منتخب مصر في أمم أفريقيا.
وعن باقي المرشحين للرحيل، قال: "أبرز المزمع رحيلهم كل من: محمد أشرف روقا، وعمرو السيسي، ومصطفي الزناري، وسامسون أكينولا، وإبراهيما نداي".
وتابع: "ندرس أفضل العروض كي يستفيد النادي ماليًا، أو الدخول في صفقات تبادلية مع الأندية الراغبة بضم هؤلاء اللاعبين".
وواصل: "قبل رحيل أي لاعب سنحصل منه على مخالصة مالية كيلا يتم تقديم المزيد من الشكاوى ضد النادي".
الصفقات المنتظرة
أكد المصدر أن لجنة المتابعة "الأسكاوتنج" رشحت عددًا محدودًا من اللاعبين الناشطين في الدوري المصري، أبرزهم غنام محمد لاعب وسط فيوتر، والتونسي إلياس الجلاصي لاعب المصري البورسعيدي، مع طلبهم عودة أحمد محمود من الجونة.
وتابع: "يوجد أكثر من لاعب أجنبي على قائمة المفاوضات، وفي انتظار رحيل أكينيولا، وإبراهيما نداي".