توجه لمنع الحضور الجماهيري.. وملاحقة لاعبي ومسؤولي الإفريقي التونسي قضائيًا

وتابع: "بعد أحداث الشغب والعنف المؤسفة والمواجهات بين الأمن والجماهير، هناك نية لإقامة أي منافسات رياضية دون جمهور لنهاية الموسم والأمر لا يتعلق فقط بكرة القدم، بل بكل الرياضات".

وأشار إلى أن الإجراءات لن تتوقف عند هذا الحد، بل هناك نية لملاحقة بعض لاعبي ومسؤولي الإفريقي قضائيًا بشبهة المشاركة في أحداث الشغب من خلال المساعدة على إدخال الشماريخ وإيصالها للجمهور.

واضطر الحكم العراقي أحمد كاظم إلى إيقاف اللعب لمدة 12 دقيقة في بداية الشوط الثاني لمباراة الديربي نتيجة أحداث العنف والشغب في مدرجات النادي الإفريقي وإشعال الشماريخ مما اضطر عناصر الشرطة إلى تفريق المشجعين باستعمال القنابل الغازية.