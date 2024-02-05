NBA.. ثاندر يتغلب على رابتورز بعد وقتين إضافيين

سجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 23 نقطة، وأرسل 14 تمريرة حاسمة لزملائه هي الأعلى في مسيرته، ليحول أوكلاهوما سيتي ثاندر تأخره بفارق 23 نقطة في الشوط الثاني إلى فوز على تورونتو رابتورز 135-127، بعد وقتين إضافيين في مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتصدر جوش جيدي مسجلي أوكلاهوما سيتي برصيد 24 نقطة، بينما أضاف كل من لوغنتز دورت وشيت هولمغرين 22 نقطة.

وهذا الانتصار الثالث على التوالي والثامن في عشر مباريات لثاندر، بينما خسر تورونتو للمرة السابعة في ثماني مباريات.