NBA.. ثاندر يتغلب على رابتورز بعد وقتين إضافيين
سجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 23 نقطة، وأرسل 14 تمريرة حاسمة لزملائه هي الأعلى في مسيرته، ليحول أوكلاهوما سيتي ثاندر تأخره بفارق 23 نقطة في الشوط الثاني إلى فوز على تورونتو رابتورز 135-127، بعد وقتين إضافيين في مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وتصدر جوش جيدي مسجلي أوكلاهوما سيتي برصيد 24 نقطة، بينما أضاف كل من لوغنتز دورت وشيت هولمغرين 22 نقطة.
وهذا الانتصار الثالث على التوالي والثامن في عشر مباريات لثاندر، بينما خسر تورونتو للمرة السابعة في ثماني مباريات.
وقاد آر. جي. باريت مسجي رابتورز برصيد 23 نقطة، فيما سجل كل من سكوتي بارنز وياكوب بويلتل ودينيس شرودر 19 نقطة.
وفي مباراة أخرى، سجل برادلي بيل أعلى رصيد من النقاط في الموسم، عندما أحرز 43 نقطة في عودته إلى واشنطن، ليقود فينكس صنز للفوز 140-112.
وفي باقي المباريات، خسر ديترويت بيستونز 111-99 على أرضه أمام أورلاندو ماجيك، فيما سحق بوسطن سيلتيكس ضيفه ممفيس غريزليز 131-91.
وخسر تشارلوت هورنتس 115-99 على ملعبه أمام إنديانا بيسرز، بينما فاز لوس أنجليس كليبرز 103-95 على مضيفه ميامي هيت.
وفاز مينيسوتا تمبرولفز 111-90 على ضيفه هيوستون روكتس، ويوتا جاز على ميلووكي باكس 123-108، وكذلك انتصر دنفر ناغتس على ضيفه بورتلاند تريل بليزرز 112-103.