حافلة النصر تتعرض لحادث غريب قبل مواجهة أبها (فيديو)
تعرضت حافلة نادي النصر السعودي لحادث غريب قبيل مواجهة أبها في الدوري السعودي، في اللقاء الذي يقام، مساء الثلاثاء، على أرضية ستاد "المحالة".
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن حافلة النصر تعرضت لحادث بسيط في محيط ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، واللاعبون أكملوا السير إلى الملعب.
ووفقا للفيديو المتداول، فإن مقدمة الحافلة اصطدمت بأرضية منحدرة عند مدخل الملعب، ما تسبب ببعض التلفيات في مقدمتها وتعطلها.
يدخل النصر مواجهة أبها في دوري روشن السعودي للمحترفين مدفوعًا بانتصاره الكبير في الجولة الماضية بنتيجة 5-1 على الطائي.
ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة، من 25 مباراة خاضها العالمي، حيث حقق الفوز في 19 مواجهة وتعادلين، بينما تكبّد رفقاء رونالدو الهزيمة في مباراتين.
بينما يدخل فريق أبها صاحب الأرض والجمهور في تلك المواجهة مباراة النصر وهو في المركز السابع عشر "قبل الأخير" في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 22 نقطة من 25 مباراة، بواقع 6 انتصارات و4 تعادلات، وتلقى الهزيمة في 15 مباراة.
والتقى الفريقان في 14 مباراة سابقة، فاز النصر في 8 وخسر مرتين، بينما تعادلا في 4 مباريات.