حافلة النصر تتعرض لحادث غريب قبل مواجهة أبها (فيديو)

تعرضت حافلة نادي النصر السعودي لحادث غريب قبيل مواجهة أبها في الدوري السعودي، في اللقاء الذي يقام، مساء الثلاثاء، على أرضية ستاد "المحالة".

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن حافلة النصر تعرضت لحادث بسيط في محيط ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، واللاعبون أكملوا السير إلى الملعب.

ووفقا للفيديو المتداول، فإن مقدمة الحافلة اصطدمت بأرضية منحدرة عند مدخل الملعب، ما تسبب ببعض التلفيات في مقدمتها وتعطلها.