ماليزيا تلغي مباراة افتتاح الموسم بسبب هجمات خطيرة على اللاعبين

قررت رابطة الدوري الماليزي لكرة القدم الخميس إلغاء مباراة كأس الدرع الخيرية الافتتاحية للموسم والتي كانت مقررة غدا الجمعة بعد انسحاب فريق سيلانغور بسبب مخاوف تتعلق بسلامة لاعبيه بعد سلسلة من الهجمات الخطيرة خلال الأسبوع الماضي.

وبات فيصل حليم لاعب سيلانغور في حالة حرجة بعد تعرضه للرش بالحمض، كما تعرض شفيق رحيم لاعب جوهور دار التعظيم لتحطم الزجاج الأمامي لسيارته من قبل مهاجمين مجهولين، بينما أصيب لاعب المنتخب أخيار رشيد في عملية سطو تعرض لها خارج منزله.

ودعا نادي سيلانغور إلى تأجيل مباراة الجمعة بسبب الهجمات التي استهدفت لاعبيه لكن رابطة الدوري قالت إن المباراة ستقام في موعدها بعد الحصول على ضمانات أمنية من الشرطة، قبل أن تقرر إلغاء المباراة واعتبار جوهور دار التعظيم منافس سيلانجور فائزا في المباراة بنتيجة 3-صفر ومتوجا بالتالي بكأس الدرع الخيرية.

وقالت الرابطة في بيان "سيتم اعتبار جوهور دار التعظيم فائزا بنتيجة 3-صفر مع حصوله على ثلاث نقاط لمباراة الدوري الممتاز".

وقال النادي في بيان عبر حسابه على منصة "إكس" الأربعاء إنه قرر عدم المشاركة في المباراة، وفي المقابل أعرب بطل الدوري الماليزي الممتاز جوهور دار التعظيم إنه يشعر بخيبة أمل بسبب قرار سيلانغور.

وتمثل كأس الدرع الخيرية مباراة السوبر المحلية لكنها أيضا أول مباراة في موسم الدوري والفائز بها يحصد ثلاث نقاط.

وشهدت كرة القدم الماليزية، خلال الأسابيع القليلة أحداث عنف وهجمات مسلحة وعنيفة من قبل مهاجمين مجهولين، في ظاهرة غير مسبوقة ضد اللاعبين.

وقالت السلطات الماليزية إنها فرضت إجراءات أمنية مشددة لوضع حد لأعمال العنف لكن "سيلانغور اف سي" أكد عدم خوضه لمباراة الدرع الخيرية معللاً ذلك بالخوف على سلامة لاعبيه بعد "سلسلة من الحوادث الإجرامية والتهديدات" بحسب قوله.