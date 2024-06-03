فينيسيوس وبيلينغهام يحصدان جوائز الأفضل في دوري أبطال أوروبا

حصد ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، جوائز الأفضل في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024، والتي توج بلقبها الفريق الملكي بالفوز على بروسيا دورتموند في النهائي.

وأعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن اختيار فينيسيوس جونيور، كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا للموسم 2023/2024.

وقدم فينيسيوس سلسلة من العروض الرائعة مع ريال مدريد على مدار حملتهم المظفرة، حيث سجل 6 أهداف في المجموع، بما في ذلك هدف الفوز في المباراة النهائية ضد دورتموند.

وقال الدولي البرازيلي بعد المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي: "أنا سعيد للغاية لأنني قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى مع هذا النادي الذي منحني الكثير. إنها لحظة لا تصدق. لا يمكن للجميع أن يختبروا الفوز بهاذه البطولة عدة مرات".