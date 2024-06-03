فينيسيوس وبيلينغهام يحصدان جوائز الأفضل في دوري أبطال أوروبا
حصد ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، جوائز الأفضل في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024، والتي توج بلقبها الفريق الملكي بالفوز على بروسيا دورتموند في النهائي.
وأعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن اختيار فينيسيوس جونيور، كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا للموسم 2023/2024.
وقدم فينيسيوس سلسلة من العروض الرائعة مع ريال مدريد على مدار حملتهم المظفرة، حيث سجل 6 أهداف في المجموع، بما في ذلك هدف الفوز في المباراة النهائية ضد دورتموند.
وقال الدولي البرازيلي بعد المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي: "أنا سعيد للغاية لأنني قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى مع هذا النادي الذي منحني الكثير. إنها لحظة لا تصدق. لا يمكن للجميع أن يختبروا الفوز بهاذه البطولة عدة مرات".
بينما تم اختيار بيلينغهام، كأفضل لاعب شاب في البطولة.
وقدم بيلينغهام موسمًا أولًا مذهلًا في العاصمة الإسبانية، توج بفوزه بدوري أبطال أوروبا ليلة السبت، أمام فريقه السابق دورتموند.
وقال لاعب الوسط الإنجليزي البالغ من العمر 20 عامًا: "لطالما حلمت باللعب في مثل هذه المباريات. لا أستطيع التعبير عن مشاعري بالكلمات. إنها أفضل ليلة في حياتي. يجب أن يكون هذا ضمن أفضل المواسم على الإطلاق. لم أكن أتخيل أفضل من هذا. أنا ممتن للغاية لزملائي في الفريق وعائلتي والفريق الذي يعمل خلف الكواليس".
ومنذ انضمامه لريال مدريد صيف العام الماضي قادمًا من دورتموند، قدم صاحب الـ20 عامًا أداء استثنائيًا، حيث شارك مع الميرنغي في 42 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 23 هدفًا، وقدم 13 تمريرة حاسمة.
وتوج بيلينغهام مع ريال مدريد هذا الموسم بثلاثة ألقاب هي الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن ينضم بيلينغهام لاحقا لمعسكر منتخب إنجلتر، ليشارك مع الفريق مباشرة في البطولة الأوروبية، التي سيبدأها بمواجهة صربيا يوم 16 يونيو الجاري.
ووضعت القرعة المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانب صربيا، كلا من الدنمارك وسلوفينيا.