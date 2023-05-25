ترتيب الدوري الإسباني دون الـ VAR

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن الفريق الذي سيكون متصدرا جدول ترتيب الدوري الإسباني دون الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد الـ"VAR".

ووفقا للصحيفة فلن يكون برشلونة بطلا لليغا في هذه المرحلة من الموسم لو لم يتم الاستعانة بتقنية الـ"VAR"، حيث سيكون ريال مدريد وقتها المتصدر.

وأكدت الصحيفة، أنه حتى قبل مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو التي فاز فيها الميرنغي 2/1 سيكون الفريق الأبيض متعادلا مع برشلونة في الرصيد دون تقنية الـ"VAR".