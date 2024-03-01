مدافع الزمالك يستقر على الرحيل وعدم تمديد عقده
أكد مصدر مقرب من محمود علاء مدافع نادي الزمالك المصري أن الموسم الحالي هو الأخير له مع الفريق، ولا توجد نية للتجديد.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن محمود علاء وصل لصيغة اتفاق مع نادي الزمالك بعدم التجديد، والموسم الحالي هو الأخير له مع القلعة البيضاء.
وتابع: محمود علاء "يبحث عن عرض خارجي في الفترة المقبلة للرحيل بعيدا عن الدوري المصري".
وكشف أن مدافع الزمالك يمتلك عرضا من البنك الأهلي المصري للانضمام له في بداية الموسم المقبل، ولكنه رفض لرغبته في خوض تجربة احترافية.
وانضم محمود علاء لفريق الزمالك في موسم 2016-2017 قادمًا من فريق وادي دجلة.
وفي فترة الانتقالات الصيفية 2022 خرج محمود علاء من الزمالك معاراً لنادي الاتحاد السكندري، ولكنه سرعان ما عاد لصفوف القلعة البيضاء مع بداية هذا الموسم.
شارك محمود علاء في 179 مباراة مع الزمالك بكل البطولات، بإجمالي 15858 دقيقة لعب. ونجح في تسجيل 41 هدفا، لينصب نفسه الهداف التاريخي لمدافعي الزمالك، كما نجح محمود علاء في صناعة ثلاثة أهداف، بينما تلقى 35 كارت أصفر.