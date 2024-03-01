مدافع الزمالك يستقر على الرحيل وعدم تمديد عقده

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن محمود علاء وصل لصيغة اتفاق مع نادي الزمالك بعدم التجديد، والموسم الحالي هو الأخير له مع القلعة البيضاء.

وتابع: محمود علاء "يبحث عن عرض خارجي في الفترة المقبلة للرحيل بعيدا عن الدوري المصري".

وكشف أن مدافع الزمالك يمتلك عرضا من البنك الأهلي المصري للانضمام له في بداية الموسم المقبل، ولكنه رفض لرغبته في خوض تجربة احترافية.