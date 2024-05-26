بكاء لابورتا بعد تتويج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات (فيديو)
ظهر خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني باكيًا بعد تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات.
وفاز برشلونة على منافسه أولمبيك ليون الفرنسي بنتيجة 2-0 في ملعب (سان ماميس) بمدينة بلباو الإسبانية بالدور النهائي مساء اليوم السبت.
وأحرز ثنائية برشلونة أيتانا بونماتي وأليكسيا بوتياس في الدقيقتين 63 و90+2.
والتقطت الكاميرات لابورتا رئيس برشلونة وهو يبكي بعد تتويج فريقه بلقب دوري الأبطال.
وجاءت دموع لابورتا بعد الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها مؤخرًا بعد الفشل في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني والخروج من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان.
وأقال برشلونة مدربه تشافي هيرنانديز وسط أنباء حول تعيين الألماني هانزي فليك مدربًا لفريق الرجال في الموسم المقبل.
ونجح برشلونة في الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي بعد الموسم السابق الذي شهد تتويجه بالبطولة على حساب فولفسبورغ الألماني.
وتوج برشلونة بلقب البطولة في المرة الأولى عام 2021 قبل أن يحسم لقبي الموسم الماضي والحالي.
ويتصدر ليون قائمة الأندية الفائزة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، برصيد 8 ألقاب، كان آخرها في عام 2022 قبل أن يستحوذ برشلونة على اللقب.