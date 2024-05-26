بكاء لابورتا بعد تتويج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات (فيديو)

والتقطت الكاميرات لابورتا رئيس برشلونة وهو يبكي بعد تتويج فريقه بلقب دوري الأبطال.

وجاءت دموع لابورتا بعد الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها مؤخرًا بعد الفشل في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني والخروج من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان.

وأقال برشلونة مدربه تشافي هيرنانديز وسط أنباء حول تعيين الألماني هانزي فليك مدربًا لفريق الرجال في الموسم المقبل.