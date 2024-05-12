ممر شرفي لرونالدو.. إعلامي سعودي يفاجئ الهلال (فيديو)
وجه الناقد الرياضي سعود الصرامي فكرة مختلفة تماما لحل أزمة "الممر الشرفي" الذي طالب الكثيرون نجوم النصر بضرورة تنفيذه في المواجهة المقبلة أمام الهلال؛ تحية له بعد تتويجه رسميا بلقب الدوري السعودي للمحترفين.
وحسم الهلال لقب الدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه قبل 3 جولات على نهاية الموسم الجاري، بعد فوزه على الحزم بنتيجة 4-1 مساء السبت.
ويحل الهلال ضيفًا على النصر بملعب "الأول بارك" في قمة مباريات الجولة 32 يوم الجمعة المقبل، ودار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إقامة ممر شرفي لأبطال الدوري.
وقال الصرامي في فيديو متداول عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد: "الممر الشرفي فكرة ممتازة ورائعة وتعزز الروح الرياضية والتنافس الشريف".
وأضاف: "لذلك أتمنى من نجوم الهلال الذين يتمتعون بأخلاق متميزة أن يصطفوا بجانب بعض ويحيون كريستيانو رونالدو لحصوله على لقب هداف الدوري السعودي، ولو نفذ نجوم الهلال الفكرة وأيضا وقف الجمهور المتوقع حضوره مع جمهور النصر تحية وتقديرا لما قدمه رونالدو بالممر الشرفي سيكون المستفيد الأول نجوم الهلال؛ لأن هذه اللقطة ستتناولها وسائل الإعلام العالمية وهو ما يحتاجه الزعيم".
وكان فهد بن نافل، رئيس الهلال، قد سُئل عن الجدل الدائر في هذا الشأن، ليرد في تصريحات تلفزيونية، قائلا: "هذا قرار النصر، ليس لي دخل به".
وكان فهد الهريفي، لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر السابق، قال إن إقامة فريقه ممراً شرفياً للغريم التقليدي (الهلال)، عقب تحقيقه لقب الدوري السعودي للمحترفين ليس عيباً.
وكتب الهريفي عبر حسابه في منصة "إكس": "ليس عيباً أن يقيم النصر ممراً شرفياً للهلال، فقد سبق أن فعلها الهلال عام 89".
وأضاف: "هذا عهد جديد ومرحلة مهمة ومتنوعة في كل شيء، أتمنى وأتوقع حدوث ذلك".
ويحتل الهلال، صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 89 نقطة من 31 جولة حيث حقق الأزرق 29 انتصاراً وتعادلين ولم يتلق أي هزيمة.
فيما يحتل النصر، المركز الثاني برصيد 77 نقطة من 31 جولة، حيث حقق الأصفر 25 انتصاراً وتعادلين مقابل 4 هزائم.