ممر شرفي لرونالدو.. إعلامي سعودي يفاجئ الهلال (فيديو)

وحسم الهلال لقب الدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه قبل 3 جولات على نهاية الموسم الجاري، بعد فوزه على الحزم بنتيجة 4-1 مساء السبت.

ويحل الهلال ضيفًا على النصر بملعب "الأول بارك" في قمة مباريات الجولة 32 يوم الجمعة المقبل، ودار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إقامة ممر شرفي لأبطال الدوري.

وقال الصرامي في فيديو متداول عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد: "الممر الشرفي فكرة ممتازة ورائعة وتعزز الروح الرياضية والتنافس الشريف".

وأضاف: "لذلك أتمنى من نجوم الهلال الذين يتمتعون بأخلاق متميزة أن يصطفوا بجانب بعض ويحيون كريستيانو رونالدو لحصوله على لقب هداف الدوري السعودي، ولو نفذ نجوم الهلال الفكرة وأيضا وقف الجمهور المتوقع حضوره مع جمهور النصر تحية وتقديرا لما قدمه رونالدو بالممر الشرفي سيكون المستفيد الأول نجوم الهلال؛ لأن هذه اللقطة ستتناولها وسائل الإعلام العالمية وهو ما يحتاجه الزعيم".