تقييم لاعبي تونس في مباراة ناميبيا
سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام مضيفه منتخب ناميبيا لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة لتصفيات كأس العالم 2026.
وفي ملعب جوهانسبورغ، بجنوب إفريقيا، قدم المنتخب التونسي أداء ضعيفا خلال شوط المباراة الأول الذي كان فيه لاعبو ناميبيا الأكثر خطورة على مرمى الحارس البشير بن سعيد.
وفي الشوط الثاني سعى المنتخب التونسي إلى الظهور بوجه أفضل لكن أغلب محاولاته الهجومية كانت فاقدة للدقة والتركيز، قبل أن يكتفي بالدفاع ويحصل على نقطة التعادل التي أبقته في صدارة المجموعة فيما رفع منتخب ناميبيا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني.
وفيما يلي تقييم لاعبي منتخب تونس في المباراة:
حارس المرمى البشير بن سعيد 6
علي العابدي 5
حمزة المثلوثي 5.5
منتصر الطالبي 5.5
ياشين مرياح 5
نادر الغندري 4.5
الياس السخيري 5
إلياس سعد 4
إلياس العاشوري 6
حمزة رفيعة 5
هيثم الجويني 4
غيلان الشعلالي 4.5
وجدي الساحلي 5
مرتضى بن وناس 4.5