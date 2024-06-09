تقييم لاعبي تونس في مباراة ناميبيا

وفي الشوط الثاني سعى المنتخب التونسي إلى الظهور بوجه أفضل لكن أغلب محاولاته الهجومية كانت فاقدة للدقة والتركيز، قبل أن يكتفي بالدفاع ويحصل على نقطة التعادل التي أبقته في صدارة المجموعة فيما رفع منتخب ناميبيا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني.