أحداث عنف وفوضى توقف مباراة أهلي بنغازي وأهلي طرابلس بدوري السلة الليبي

توقفت مباراة الأهلي بنغازي وضيفه فريق الأهلي طرابلس ضمن مرحلة سباعي المنافسة على التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة السلة، اليوم الجمعة، بعد انسحاب الأخير من المباراة قبل دقائق من نهايتها؛ بسبب أحداث عنف بدأت على المدرجات وانتهت على أرض الملعب.

وتداولت منصات التواصل مقاطع فيديو للأحداث التي أدت لانسحاب الأهلي طرابلس من الميدان، في حين أكدت تقارير إخبارية أن مشادة كلامية بين حكم المباراة واللبناني فؤاد أبو شقرا مدرب الأهلي طرابلس، على خلفية قرار تحكيمي، كانت الشرارة الأولى لتوقف المباراة.

وشهدت المباراة قوة في الأداء وندية بين الفريقين، حيث سيطر التعادل على أغلب فترات اللقاء، رغم أن الأهلي بنغازي تمكن من حسم الربع الأول لصالحه بنتيجة 28 – 27، والربع الثاني 54 – 50، بفارق لم يتعدَ 4 نقاط.

وفي الربع الثالث، استمرت الإثارة بعد أن نجح الأهلي طرابلس في تعديل الكفة 56 - 56، بعد مرور دقيقتين فقط، قبل أن تتوقف المباراة بسبب انسحاب الأهلي طرابلس وحصول أحداث عنف على المدرجات؛ نتيجة ما اعتبره كثير من المتابعين على منصات التواصل حركة لا أخلاقية من محترف الأهلي طرابلس، اللاعب الأمريكي باريس باس.