موعد مباراة الأردن وقطر في نهائي كأس آسيا والقنوات الناقلة

وكان منتخب الأردن قد حجز التذكرة الأولى، بعد عبوره كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء.

ويدين المنتخب القطري، المتوج بلقب النسخة الماضية عام 2019 في الإمارات، بفضل كبير في فوزه لمهاجمه أكرم عفيف، الذي سجل هدفاً وصنع آخر، وكذلك المعز علي الذي أحرز هدف الفوز قرب النهاية.

وسيكون نهائي قطر والأردن أول نهائي عربي منذ 2007 عندما تغلب العراق 1-صفر على السعودية وثالث نهائي عربي في تاريخ البطولة.

ويلتقي المنتخب القطري، في النهائي المقرر على استاد لوسيل، يوم السبت المقبل، نظيره الأردني، الذي تأهل للنهائي الآسيوي لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه 2-0 على كوريا الجنوبية.