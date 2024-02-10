رمضان صبحي
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مفاجأة كبيرة.. الزمالك يحسم صفقتين ويرد على ضم رمضان صبحي

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اقتراب ناديه من حسم صفقتين جديدتين رافضا الإفصاح عن اسميهما في الوقت الحالي، متحدثا في الوقت نفسه عن إمكانية ضم رمضان صبحي، نجم بيراميدز، للفريق الأبيض، الموسم المقبل.

وسعى مجلس إدارة القلعة البيضاء للتعاقد مع العديد من اللاعبين؛ من أجل تغيير دماء الفريق وتحسين النتائج في البطولات المختلفة التي يشارك فيها خلال الموسم الجاري.

وتعاقد الزمالك في يناير مع 10 لاعبين وهم: ناصر ماهر – عبد الله السعيد – زياد كمال – محمد عاطف – مهاب ياسر – ترافيس موتيابا – أحمد حمدي – ياسر حمد – محمد شحاتة – سيف فاروق جعفر.

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وقال سليمان في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إن "رمضان صبحي لاعب بيراميدز من ضمن أبرز الاهتمامات على طاولة مجلس إدارة نادي الزمالك".

وأضاف، أنه سيبذل كل جهده لضم رمضان صبحي في الموسم المقبل.

وتابع: "مجلس الإدارة سيعمل على تدعيمات الموسم المقبل من الآن، بعد نجاحه في ضم صفقات مميزة خلال ميركاتو يناير الماضي".

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وأكد أنه بالفعل تم حسم صفقتين في الوقت الحالي سينضموا للفريق الأبيض في الموسم الجديد كصفقات انتقال حر، مشددا على أن "الثنائي في غاية الأهمية ومفاجأة كبيرة لجماهير نادي الزمالك".

ويستعد الزمالك بقيادة مدربه الجديد جوزيه غوميز لمواجهة الإسماعيلي يوم 19 فبراير الجاري، ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الـ12 في جدول ترتيب الموسم الحالي من مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة.

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