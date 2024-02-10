مفاجأة كبيرة.. الزمالك يحسم صفقتين ويرد على ضم رمضان صبحي

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اقتراب ناديه من حسم صفقتين جديدتين رافضا الإفصاح عن اسميهما في الوقت الحالي، متحدثا في الوقت نفسه عن إمكانية ضم رمضان صبحي، نجم بيراميدز، للفريق الأبيض، الموسم المقبل.

وسعى مجلس إدارة القلعة البيضاء للتعاقد مع العديد من اللاعبين؛ من أجل تغيير دماء الفريق وتحسين النتائج في البطولات المختلفة التي يشارك فيها خلال الموسم الجاري.

وتعاقد الزمالك في يناير مع 10 لاعبين وهم: ناصر ماهر – عبد الله السعيد – زياد كمال – محمد عاطف – مهاب ياسر – ترافيس موتيابا – أحمد حمدي – ياسر حمد – محمد شحاتة – سيف فاروق جعفر.