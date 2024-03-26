بعد المنسف.. أيمن حسين يفسر احتفاليته الجديدة (فيديو)

احتفل أيمن حسين، نجم منتخب العراق، بطريقة جديدة بعد تسجيله هدفين في مواجهة الفلبين، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الثلاثاء.

وحقق منتخب العراق فوزا كبيرا على نظيره الفلبيني بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب "ريزال"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان أيمن حسين قد احتفل في بطولة كأس آسيا بطريقة أكل المنسف، خلال مواجهة الأردن وهو ما كلفه الحصول على الطرد، ولكن في مواجهة الفلبين قام بالاحتفال بطريقة جديدة حيث أمسك بشواربه وهو يشير للجماهير.