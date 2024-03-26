بعد المنسف.. أيمن حسين يفسر احتفاليته الجديدة (فيديو)
احتفل أيمن حسين، نجم منتخب العراق، بطريقة جديدة بعد تسجيله هدفين في مواجهة الفلبين، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الثلاثاء.
وحقق منتخب العراق فوزا كبيرا على نظيره الفلبيني بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب "ريزال"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
وكان أيمن حسين قد احتفل في بطولة كأس آسيا بطريقة أكل المنسف، خلال مواجهة الأردن وهو ما كلفه الحصول على الطرد، ولكن في مواجهة الفلبين قام بالاحتفال بطريقة جديدة حيث أمسك بشواربه وهو يشير للجماهير.
وقال أيمن حسين في تصريحاته عقب المباراة: "أبارك لزيدان إقبال على أول هدف دولي في هذه المباراة، والحمد لله قدرنا نسجل هدفا مبكرا، لم أحتفل بأول هدف سجلته ولكن مع تسجيل الهدف الثاني قررت الاحتفال باللعب في (شاربي) وهو احتفال معروف".
وأضاف: "حققنا المهم أمام الفلبين ونتطلع للمرحلة المقبلة من التصفيات بثقة كبيرة وأنا سعيد بتسجيلي هدفين في مباراة اليوم منذ آخر ظهور لي في كأس آسيا".
وافتتح أيمن حسين أهداف العراق في الدقيقة 14 من ركلة جزاء واستغل العراق أفضليته ليضاعف النتيجة بعد مرور نصف ساعة حين أطلق أمير العماري تسديدة قوية منخفضة من داخل منطقة الجزاء.
ثم عاد حسين ليسجل هدفه الثاني والثالث للعراق في الدقيقة 36 بعدما تلقى تمريرة طويلة من ريبن سولاقا ليتفوق على أحد المدافعين قبل أن يسدد في الشباك من وضع انفراد.
وفي الدقيقة 62 جعل زيدان إقبال النتيجة 4-صفر بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وأكمل زيد تحسين خماسية العراق في الدقيقة 77 بعدما تلقى تمريرة عرضية من ركلة ركنية ليتابعها بضربة رأس سكنت الشباك.
وتصدر العراق المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية ليتأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات، بفارق خمس نقاط عن إندونيسيا التي فازت 3-صفر على فيتنام صاحبة المركز الثالث بثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد الفلبين متذيلة الترتيب عند نقطة واحدة.
ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني في تسع مجموعات بالمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية للمرحلة الثالثة والتي ستحدد المتأهلين عن القارة إلى كأس العالم 2026.
وفي المرحلة الثالثة يتم تقسيم 18 منتخبا على ثلاث مجموعات بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم والفريق الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.