أهداف مباراة العراق وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم (فيديو)

تقدم أيمن حسين بهدف أول للمنتخب العراقي في شباك نظيره الإندونيسي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الخميس، في ملعب غيلورا بونغ كارنو بالعاصمة جاكارتا ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السادسة للتصفيات الآسيويّة المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وجاء الهدف الأول للمنتخب العراقي عن طريق أيمن حسين في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.