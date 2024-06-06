أهداف مباراة العراق وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم (فيديو)
تقدم أيمن حسين بهدف أول للمنتخب العراقي في شباك نظيره الإندونيسي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الخميس، في ملعب غيلورا بونغ كارنو بالعاصمة جاكارتا ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السادسة للتصفيات الآسيويّة المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.
وجاء الهدف الأول للمنتخب العراقي عن طريق أيمن حسين في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.
وفي الدقيقة 88 سجل علي جاسم الهدف الثاني للمنتخب العراقي، مستغلا خطأ فادح من حارس إندونيسيا.
ويتواجد منتخب العراق في المجموعة السادسة من تصفيات كأس العالم إلى جانب منتخبات الفلبين وإندونيسيا وفيتنام.
ويتصدر أسود الرافدين ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، من الفوز في الجولات الأربع الماضية، بينما يأتي منتخب إندونيسيا في المركز الثاني ولديه 7 نقاط.
وضمن المنتخب العراقي العبور إلى الجولة الثالثة من تصفيات المونديال وتأهل بالفعل إلى كأس آسيا في السعودية، حيث تأهل مبكرًا من الجولة السابقة بعد الفوز بالخمسة على الفلبين.